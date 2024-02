Exographeren vitenskapsbasert metroidvania med puzzler

Vi ser ofte science fiction-titler i bransjen, så et slikt premiss har ikke så stor innvirkning som man kanskje skulle tro. Det virkelig interessante med Exographer, den kommende tittelen fra SciFun Games, er imidlertid at den er laget av ekte forskere. Alle systemene i spillet er basert på ekte vitenskap eller er, i det minste i teorien, plausible.

Exographer SciFun Games er en puslespilltittel i metroidvania-stil med en ekspansiv verden som utfolder seg over 20 nivåer med læring gjennom oppdagelser, som regissør Raphael Granier de Cassagnac fortalte oss. I hvert nivå skal spilleren (en slags romfarer) løse gåter ved hjelp av miljøet basert på blant annet fysikk og observasjon. For å gjøre det må vi lære oss hvordan vi skal nærme oss disse merkelige gåtene spredt over seks biomer, fotografere objekter og bruke opptil seks forskjellige verktøy. I tillegg har scenen flere lag, og du kan bevege deg mellom dem for å utforske flere områder og objekter.

I presentasjonen vi overvar, fikk vi se et par av verktøyene som utforskeren vil bruke, for eksempel magnetiske støvler eller et kraftfelt som lar ham passere gjennom vegger (det ser ut til å forvrenge molekyltettheten i sin vei).

Så selv om denne teknologien åpenbart ikke eksisterer i dag (så vidt vi vet), er Exographer et spill som ønsker å utnytte vitenskapelig nomenklatur og begreper for å bringe vitenskapen nærmere spillerne, med en spilletid på ca. 15 timer. Som en kuriositet kan nevnes at spillets soundtrack er komponert av Yann Van Der Cruyssen, som også skrev musikken til Stray og Cave Story.

Foreløpig har vi ikke noe annet utgivelsesvindu enn i 2024, men Abylight kommer til å utgi spillet på både PC og konsoller. Og for å gi deg et glimt av hva Exographer har å by på, kan du sjekke ut traileren og galleriet nedenfor.