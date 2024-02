HQ

Det finnes mange spill som er veldig nisjepregede. Det jeg har lagt merke til i løpet av alle de årene jeg har spilt, er at hvis noe er virkelig godt gjort, spiller det ikke så stor rolle om jeg er interessert i selve nisjen på forhånd, for da kan det tiltrekke meg og underholde, uansett sjanger. Men det er likevel ganske fascinerende at til tross for at jeg har null interesse for kjøretøy generelt og tunge maskiner spesielt, kan jeg bruke flere timer på Expeditions: A MudRunner Game og ha det veldig gøy.

Dette med å sakte styre terrengkjøretøy over ulendt terreng må virkelig være bra for at jeg ikke skal miste tålmodigheten og bli sliten, og det er det heldigvis på mange måter. Med to forgjengere i MudRunner og SnowRunner har denne serien nå begynt å etablere seg. Som en oppfølger ønsker man naturligvis å gjøre noe annerledes, og noe man har fokusert på her er, som tittelen antyder, ren utforskning fremfor transport av varer. Oppgavene er dermed betydelig mer fokusert på å kjøre rundt i enorme miljøer og utforske og oppdage hver eneste krok. Det finnes imidlertid noen mer klassiske oppdrag, som for eksempel å berge en lastebil som har kjørt seg fast, men mye handler hovedsakelig om å utforske de tre kartene som er tilgjengelige.

Det er imidlertid nettopp denne utforskertrangen som fører til min første kritikk. I de fleste oppdragene må du fly rundt med en drone for å se på omgivelsene, disse øyeblikkene blir ofte tidkrevende og avbryter den rene kjøringen på en lang og kjedelig måte. Du ser en sirkel der du må utforske og en prosentandel i hjørnet av hvor mye av den du har kartlagt, men prosessen forstyrres av at du stort sett flyr rundt på måfå i håp om å nå 100 %, uten egentlig å vite hva du faktisk ser på. Det er heller ikke mulig å få opp kartet for å se at du flyr inne i ringen, og det blir stort sett veldig uklart hvor du må fly for at prosenten skal bli full.

Det er absolutt ikke noe galt med det visuelle som helhet.

Generelt er dessverre også bruken av instrumenter og utstyr noe som tar fokuset bort fra det man egentlig vil ha det gøy med. Det er mye å gå inn i menyer, og kjøretøyet stopper så snart noe skal måles eller kartlegges, noe som senker tempoet ytterligere. Grensesnittet med menyer og alt fungerer ikke helt så smidig som jeg hadde ønsket meg, og jeg skulle ønske at utviklerne brukte betydelig mindre tid på all fiklingen med ulike typer utstyr eller i det minste gjorde prosessen mer dynamisk. Så fort noe skal brukes, blir det som en pause i stedet for at man kan gjøre det mens man kjører rundt.

Dronen kan vise den vakre utsikten, men er treg og tungvint å fly rundt med.

Til gjengjeld er selve kjøringen genial. Det er kjempegøy å skyve de store kjøretøyene gjennom det forræderske terrenget og kjøre opp bratte bakker, over små vannoverganger eller gjennom gjørme. Det er noe veldig tilfredsstillende ved å manøvrere kjøretøyet gjennom terrenget, det føles nesten som å fullføre en vanskelig bane i et plattformspill. Her er det nok av utfordringer, og jeg liker også at de tre kartene skiller seg tydelig fra hverandre når det gjelder omgivelsene.

Disse kartene er Colorado, som fungerer som en slags prolog med fem oppdrag, og deretter Arizona og Karpatene, som er store kart med mange oppdrag. En ting jeg ikke likte så godt, var at du må utføre oppdragene i en bestemt rekkefølge etter hvert som de låses opp, noe som betyr at hvis det dukker opp et oppdrag som tar veldig lang tid eller er veldig vanskelig, må du på en måte komme deg forbi det, i stedet for å ha muligheten til å spille noe annet i mellomtiden. Dette skapte frustrasjon når man ble sittende fast i vanskeligere oppdrag, og jeg ville heller hatt muligheten til å velge og vrake mellom alle de forskjellige oppdragene som tilbys.

Med noen få deler på reisen kan du bygge en liten bro.

Visuelt sett er Expeditions ofte en fryd for øyet. Det skal bemerkes at det er noen øde steder uten noe direkte liv, noe som er litt synd, men det største grafiske uhellet er at teksturene på bakken ser ut til å forsvinne og dukke opp tilfeldig. Hvis du snur kameraet, kan det som skal forestille gjørme eller stein bare bli helt flatt, og så kjører du litt eller snur kameraet, og så er det der igjen. Det finnes områder der dette er mer tydelig og trekker ned helhetsinntrykket, men generelt er det visuelle veldig bra. Lydbildet skaper også en god setting, og selv om miljøene mangler dyreliv eller bevegelse, er det lyden som skaper den beste stemningen, og kjøretøyene låter også bra når de suser rundt.

For å klare å komme seg rundt på en god måte er man ofte avhengig av de gjenstandene man kan ha med seg. I tillegg til å ta med seg ekstra drivstoff på lange turer, er det fremfor alt noen hjelpemidler som brukes flittig. Det mest brukte er vinsjen, slik at du kan feste kjøretøyet til for eksempel et tre for å få litt trekkraft. Her er det ofte flere punkter å forankre seg til, men ikke alt er like holdbart, og trær kan rykkes opp med roten, noe som er en morsom detalj. Heldigvis kan du kjøpe ankere som du kan feste til et underlag der det ikke er noe annet å feste til. Du kan kjøpe et begrenset antall, avhengig av hva kjøretøyet ditt har tilgjengelig i oppbevaringssammenheng.

Det er en fryd å utforske landskapene.

Det er ofte nødvendig å planlegge turen godt, noe jeg i utgangspunktet ignorerte ganske grundig, men det er spesielt på de vanskeligere ekspedisjonene at det er godt å ta seg tid til å rekognosere og planlegge. For når man først legger ut på lengre turer, blir det ofte tøft hvis man må starte på nytt, så det å ta seg god tid og planlegge hva man skal ha med seg, er én ting, og en annen ting er å åpne kartet og sette ut markører langs en smart rute. Dette er noe jeg begynte å gjøre etter nesten ti timers utforskning, og det gjorde faktisk spillopplevelsen enda bedre. Da slipper du å ta opp kartet hele tiden for å se hvilke ruter som er best, og kan konsentrere deg om de vanskelighetene du har foran deg.

Det kan definitivt bli for vanskelig. Fysikken er til tider litt ujevn, der kjøretøyene ofte lett kan klatre opp en bratt bakke som føles helt uoverkommelig, og det er også litt sprett i kjøretøyene til tider, noe som ikke føles realistisk. På samme måte kan en og annen stein under et dekk fullstendig blokkere fremdriften din, mens du kan trekke bilen med vinsjen opp en skråning med skarpe kanter. Bilen tar imidlertid skade når den krasjer, og jeg forstår at det er en avveining mellom å være virkelighetstro og å tilby noe som er morsomt.

Ofte har man behov for å ta med seg en del utstyr på turen. Dette krever et større kjøretøy.

En liten historie eller en form for kontakt med karakterene hadde vært kjærkomment. Det er mange sideoppdrag her, og du føler deg ofte fornøyd når du har fullført en tøff ekspedisjon, men det hadde hjulpet mye om det var noe mer omfattende enn å plukke et oppdrag fra en liste der alt bare er i form av tekst.

Oppdraget med å dra opp den havarerte lastebilen var vanskelig, men gleden ved å gjøre det er fantastisk.

Selv om historien føles tom, er det mye fokus på det som likevel er viktigst og som gjør dette til et virkelig godt spill. Kjøretøyet ditt krever tålmodighet, og feil og uforsiktighet kan koste deg dyrt. Du må ofte veksle mellom å senke trykket på dekkene for å få grep i vanskeligere terreng, men dette koster mer drivstoff og risikoen for å skade kjøretøyet er også større.

Det er mye å oppdage på en ekspedisjon. Alt fra å finne vraket av et gammelt fly til mange andre ting som ligger gjemt på de mest avsidesliggende steder. Jeg liker også noe så enkelt som at hvis man har nok deler med seg, kan man for eksempel bygge en liten bro for å komme seg over en elv. Selv om det egentlig bare handler om å kjøre fra et sted til et annet, er det veldig gøy. Det skal også legges til at co-op dessverre mangler fra begynnelsen, men kommer i den første oppdateringen, og det vil gjøre dette enda morsommere når du kan kjøre rundt med noen venner.

Spillet har en døgnrytme og er penest om natten. Du kan imidlertid spole frem til dag igjen hvis du vil se litt bedre.

Som det er, byr det på en veldig underholdende opplevelse, der den største negative kritikken er bruken av utstyr og at jeg gjerne skulle sett en litt mer gjennomarbeidet presentasjon med en slags historie. Ser man bort fra dette, er det like morsomt og spennende hver gang man begir seg ut på en ny ekspedisjon på de enorme kartene. Expeditions: A MudRunner Game er en salig blanding som gir et fantastisk sluttresultat. Det er like stilig som det er underholdende, avslappende som det er behagelig frustrerende, men alt i alt er det virkelig noe du bør oppleve selv.