Expeditions: A MudRunner Game bringer snø, slam og hemmeligheter i sesong 3

Saber Interactive og Focus Entertainment har nettopp lansert sin tredje sesongutvidelse for offroad-simulatoren Expeditions: A MudRunner Game - med tittelen Season 3: Icy Shores. Denne gangen er spillerne på vei dypt inn i Karpatene, nærmere bestemt de transsylvanske alpene, der vårens tining har forvandlet det ulendte terrenget til et gjørmete, frossent rot. Det nye kartet er spekket med glatte bakker, elveleier, grottesystemer og gamle ruiner - en drøm for spillere som trives med presis navigering og langsom, metodisk fremgang.

Hvis du har årskortet, får du også tilgang til tre nye kjøretøy: TUZ 302 Capricorn (en kvikk speiderbil), Haukka NS-420 (et eksperimentelt offroad-dyr) og KRS 63 Pathfinder (en tung lastebil for seriøs transport). I tillegg får alle spillere to gratis støttedroner - én til forankring og én til rekognosering - som gir ekstra assistanse under ekspedisjonene.

Basestyringen er også forbedret med to nye spesialister: en mekaniker som reduserer energiforbruket, og en leder som øker ekspedisjonsbudsjettet.

Spillmekanikken har også fått en fin finpuss: friksjonsfysikken er nå mer realistisk, radarsystemet krever strøm for å fungere, og co-op-elementer som brukergrensesnitt og delt progresjon er blitt forbedret. I tillegg er en lenge etterspurt funksjon endelig her - tilpassede lakkeringsjobber for kjøretøy. Nå kan du kjøre ut i gjørma med stil.

Utvidelsen er tilgjengelig nå på alle plattformer: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch og PC (Steam/Epic). Enten du vandrer gjennom gjørme eller graver i eldgamle huler, er denne oppdateringen klar til å presse riggen din - og tålmodigheten din - til det ytterste.