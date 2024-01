Expeditions: A MudRunner Game virker som en offroaders drøm

HQ

På mange måter er MudRunner-serien (som blant annet omfatter SnowRunner og det aktuelle spillet i denne forhåndsvisningen, Expeditions: A MudRunner Game) et av de mest unike bilspillene på markedet. For selv om premisset handler om å sette seg bak rattet i ofte store og kraftige biler, er spillene i praksis ganske like klatrespillene. Du må ta deg god tid, tenke metodisk, studere omgivelsene og forsere dem på minst mulig stressende og farlige måter for å fullføre oppgaven.

Dette høres kanskje enkelt ut når du sitter i et dieseldrevet monster med firehjulstrekk, men på grunn av den krevende fysikkmotoren som ligger til grunn for spillet, og de svært detaljerte miljøene og nivåene, er det aldri så enkelt som å komme seg fra punkt A til punkt B. Det vet jeg, for jeg har nylig hatt muligheten til å prøve Expeditions: A MudRunner Game, der jeg har kunnet utforske en stor del av kartet Little Colorado og til og med fått en smakebit av de mer komplekse kartene Arizona og Carpathians.

Hvis du noen gang har spilt SnowRunner eller MudRunner, vil du umiddelbart føle deg hjemme i dette spillet. Idéen er riktignok litt annerledes, men grunnpremisset, som går ut på å finne veier gjennom utfordrende terreng og bruke en rekke dingser for å forcere ellers umulige klipper og sprekker, er fortsatt til stede. Dette er i realiteten et miljøpuslespill, der du må tilpasse kjøretøyet ditt og bruke teknologien du har til rådighet for å forcere elver, klatre ned og opp fjell og til og med unnslippe sumper og gjørmete groper.

Når det gjelder hvordan Expeditions lar deg gjøre dette, kan du blant annet justere kjøretøyets hjuldrift, endre dekktrykket, skifte gir, aktivere vanndybdesensorer eller plassere et anker og bruke vinsjer for å sikre at du ikke begir deg ut på farlig dypt vann, eller slik at du trygt kan rappellere ned en klippevegg. Du kan til og med bruke droner eller kikkerter til å rekognosere og planlegge en rute med minst mulig motstand. Det virker kanskje ikke så utfordrende, men fysikkmotoren som Saber har tatt i bruk her, betyr at hver eneste stein påvirker kjøretøyet ditt, hver eneste vannpytt bremser deg, og hvis du ikke behandler verden forsiktig og metodisk, vil du skade kjøretøyet ditt eller kanskje til og med avskrive det helt. Skader koster penger å reparere, og drivstoff, utstyr og andre ressurser koster også penger. Expeditions handler derfor om å nå målet ditt så raskt som mulig og på den mest effektive måten.

Hvilke oppgaver forventes av spilleren i Expeditions, spør du? Det kan dreie seg om alle slags transportoppgaver. Noen ganger handler det om å transportere utstyr fra ett sted til et annet, andre ganger kan det være å speide ut et sted, eller til og med mye større oppgaver som å taue en ødelagt lastebil tilbake til en utpost. Uansett hvilken oppgave det er snakk om, må du utstyre kjøretøyene dine på riktig måte, og ofte må du også oppgradere dem slik at de er i stand til å løse stadig mer krevende oppdrag. Etter hvert vil du også kunne kjøpe og låse opp helt nye kjøretøy, biler av ulike slag, enten det er massive lastebiler, jeeper eller kvikke kombibiler. Hvert kjøretøy passer inn i en overordnet kategori, og som du kanskje har gjettet, fungerer en kombi som speider.

Grunnen til at du kan velge å ta med deg en speidertype ut i villmarken, er at Expeditions støtter en free roam-modus, der du kan utforske fritt etter eget forgodtbefinnende, låse opp nye butikklokasjoner på hvert kart og til og med oppdage noen hemmeligheter underveis, en oppgave som kan gjøres enklere ved hjelp av for eksempel en metalldetektor. I denne modusen er verden virkelig din østers. Når du tar alt dette i betraktning, og kombinerer det med simuleringselementer som å ansette de rette ekspertene for å låse opp nye ferdigheter som du kan bruke i villmarken og forbedre leiren din, alt i et forsøk på å åpne nye utforskningsmuligheter, har Expeditions ganske mye dybde.

Men alle disse ekstra dingsene er bare ekstra bonuser. Kjøttet på beina i dette spillet er fysikkmotoren og miljødesignet, som virkelig utfordrer spilleren når han eller hun utforsker verden. I løpet av forhåndsvisningen har jeg ofte følt det som om dette spillet er en slags teknisk demo, bare for å vise hvor komplekse bevegelser kan være i dataspill når alt er skrudd opp til 11. Det kan føles overdrevet, det kan føles frustrerende når dekkene setter seg fast i en liten grein, men alle som har kjørt bil utenfor allfarvei i virkeligheten, vet hvor autentiske slike situasjoner kan være, og for det må man berømme det Saber har skapt med Expeditions.

Vil Expeditions: A MudRunner Game gi endeløse timer med underholdning for alle spillere? Sannsynligvis ikke. Du må ha lyst på en slik opplevelse for å sette pris på dette spillet, men hvis du liker denne typen spill, og ut fra det jeg har spilt så langt og den støtten som MudRunner og SnowRunner har fått opp gjennom årene, ser Expeditions ut til å bli et fantastisk tilskudd til bilutforskningsspillene.