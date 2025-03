I 2021 ga utvikleren Inkle ut spillet Overboard!. Her spiler du som en herlig amoralsk skuespillerinne som etter å ha drept mannen sin må "bevise" sin uskyld ved å la noen andre ta skylden. Du kan til og med legge flere lik til din allerede tyngede samvittighet underveis. Den åndelige oppfølgeren Expelled! bygger i stor grad på den samme formelen, men utvider og foredler den betraktelig.

Året er 1922, og 16 år gamle Verity Amersham er bare én dag fra å avslutte sitt fjerde år på en ren jenteskole da katastrofen inntreffer. En kryptisk beskjed lokker henne til bibliotektårnet, der hun blir vitne til at venninnen Louisa Hardcastle knuser et antikt glassmaleri før hun kaster seg ut fra kanten. Heldigvis bremser en tornebusk Louisas fall.

Men Verity slipper ikke unna. Til tross for at hun er uskyldig (i hvert fall i denne forbrytelsen), peker alle bevisene mot henne. For å renvaske navnet sitt må hun finne ut hva som drev Louisa til å hoppe. Eller kanskje hun finner en måte å legge skylden på noen andre. Eller kanskje hun til og med oppdager en måte å slippe ut av fengsel på. Mulighetene er nesten ubegrensede, og du kan ikke gjøre alt på én gjennomspilling.

Hver gjennomspilling begynner på samme måte.

Som nevnt begynner det hele med at du er på feil sted til feil tid. Resten av spillet handler så om å være på rett sted til rett tid - og helst også med de rette gjenstandene i lommen. På samme måte som Outer Wilds og The Forgotten City følger dette spillet en informasjonsdrevet Metroidvania-struktur. Ved å avdekke nøkkelinformasjon kan du manipulere figurer, utføre tidligere låste handlinger og til og med oppdage nye områder.

Noe informasjon må du lagre på din egen mentale harddisk - for eksempel hvordan elever og lærere beveger seg rundt på skolen eller hvor visse gjenstander finnes. Andre detaljer spores av spillet selv. På en smart måte overføres informasjon mellom gjennomspillinger gjennom Veritys lille sladderbok. Det du tidligere har fått vite - kanskje ved å utpresse en medelev - blir nå noe Verity har overhørt og senere nedtegnet i dagboken sin.

Dette er enda en måte spillet løfter den allerede utmerkede historiefortellingen i Overboard!. Nå gir det faktisk mening i historien, og det er derfor du spiller det flere ganger. Spillet har en rammefortelling der Verity forteller om hendelsene til faren sin. Hver gang du lyver - det vil si at du blir utvist eller til og med drept - stiller han deg spørsmål, og du begynner på nytt i en ny historie til du til slutt har den "sanne" historien.

Som man kan håpe av et tekstbasert spill, er dialogen knivskarp. Jenteskolen må ha noen svært sjenerøse velgjørere, siden det bare er en håndfull elever. Men det skolen mangler i antall, tar den mer enn opp for i personlighet. Vi møter Natasha, som hevder å være av russisk adel, den frekke og skarptungede Fifi, som bærer nag til oss, og den tøffe, men overraskende komplekse rektoren.

Men den virkelige stjernen i forestillingen er Verity selv. Hun er en slu djevel - manipulerende og sjarmerende, eller frekk og direkte, alt etter hva som kreves. Verity er også den eneste karakteren som har stemme (av Amelia Tyler, fortelleren i Baldur's Gate 3), men bare i utvalgte scener. Teksten står imidlertid aldri alene. Hver eneste kjepphøye bemerkning eller forskrekkede utbrudd vekkes til live av varme, levende karakterillustrasjoner med uttrykksfulle, nesten teatralske gester. Legg til et energisk, jazza lydspor, og du har en stilig og stemningsfull presentasjon.

Det kan virke meningsløst å møte opp til timene når du er i ferd med å bli utvist. Men hvem vet? Kanskje du lærer noe som kan hjelpe deg i etterforskningen din.

Du vil sannsynligvis nå studiepoengene i løpet av tre til fem timer. Underveis vil du uunngåelig tråkke de samme stiene og klikke deg gjennom den samme dialogen flere ganger. Heldigvis kan du hoppe over visse deler og fullføre noen handlinger raskere når du når visse milepæler. Jeg skulle imidlertid ønske at spillet hadde introdusert flere av disse snarveiene. Dessverre er heller ikke hopp over-funksjonen så effektiv som den kunne vært - eller kanskje er den for effektiv! Hvis du holder knappen nede, hopper du rett og slett forbi, ikke bare tekstlinjer, men også valg.

Mens mange narrative spill har valgmuligheter og forgreninger, er Expelled! mer som en tett tornebusk, ikke ulik den Louisa Hardcastle havner i. Fortellingen vrir og vender seg i mange retninger, og selv om vår uheldige protagonist kan oppleve noen skjær i sjøen underveis, er det enormt givende å finne nye veier og nøste opp i hele rotet. Dessverre tillater denne strukturen at det sniker seg inn noen feil, og jeg opplevde flere ganger at karakterene ble sjokkert over det de allerede visste, eller reagerte på objekter som ikke lenger var til stede. Dette er imidlertid ikke annet enn små skavanker, og Inkle har laget nok et spill som hever listen for interaktiv fiksjon.