Expend4bles debuterer til tragisk åpningshelg

Det ser ut til at Expend4bles kan ta hjem tittelen som den verste åpningshelgen i 2023, for siden filmen hadde premiere på fredag, har den så langt bare spilt inn 8,3 millioner dollar, ifølge Box Office Mojo.

Filmen har fått en svært tøff mottakelse, og ligger for øyeblikket på en kritikerpoengsum på bare 16 % på Rotten Tomatoes (til tross for en publikumsscore på 70 %), noe som ser ut til å ha gitt seg utslag i billettsalget, for selv med Jason Statham, Slyvester Stallone, Dolph Lundgren, Megan Fox og flere andre stjerner, har filmen en lang vei å gå hvis den skal gå i null.

Ifølge rapporter fra Lundgren selv har filmen hatt et produksjonsbudsjett på rundt 100 millioner dollar, noe som med markedsføring i tillegg sannsynligvis betyr at Expend4bles må spille inn rundt 190 millioner dollar i løpet av resten av kinovinduet og i fremtidige utgivelser for å bli en suksess.

Produksjonsselskapene Lionsgate og Millennium Films har ikke sagt noe, men med mindre det skjer en alvorlig kursendring, vil dette sannsynligvis være den siste spikeren i Expendables -kisten.