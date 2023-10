HQ

Hundre millioner dollar har den fjerde filmen i Expendables-serien kostet å produsere, og mye tyder på at det også kan bli den siste, med mindre et mirakel skjer. Expendables 4 går med stort underskudd på kinoer verden over, for i løpet av de to ukene som har gått siden filmen kom ut har Stallone og teamet hans bare klart å spille inn litt over 20 millioner dollar på verdensbasis.

Med andre ord ikke engang halvparten av hva filmen kostet, og da er ikke engang kostnadene for all markedsføringen medregnet. Ikke engang i Kina har Expendables 4 gjort det bra, et marked som reddet den tredje filmen, men som nå ser ut til å ha vendt franchisen ryggen. Kort sagt virker det som om ingen har vært sultne på mer action for gamle menn, selv om Expendables 4 inkluderte nytt blod i Megan Fox og 50 Cent og skrudde opp volden.

