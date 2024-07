HQ

Animert TV befinner seg på et merkelig sted. De siste årene har vi sett en voldsom oppblomstring av animerte komedieserier rettet mot voksne. Det være seg Solar Opposites, Harley Quinn, Big Mouth, The Great North, Disenchantment, Mulligan, Paradise PD, F is for Family, og så videre, og da har vi ikke engang snakket om de ofte evigvarende gigantene i bransjen som The Simpsons, Family Guy, Archer, South Park, til og med Rick and Morty. Poenget er at vi ikke lenger ser på animerte komedieserier som noe unikt, de er faktisk en motebølge, og mange av dem er enten forglemmelige eller kjedelige. Det var faktisk dette som fikk meg til å se Netflix' Exploding Kittens, vel, det og det faktum at serien faktisk er en adaptasjon av et kortspill...

HQ

Du har kanskje spilt Exploding Kittens før (hvis du ikke har det, samle noen venner og prøv det, du kommer ikke til å angre), men hvis det ikke er tilfelle, så fortvil ikke, for denne serien har veldig lite med det spillet å gjøre i det hele tatt. Bortsett fra tittelkortet, de to hovedpersonene Godcat og Devilcat, og en og annen referanse her og der, er dette faktisk bare en komedieserie som utforsker hva som skjer når Gud blir sendt til jorden og tvunget til å leve i kroppen til en lubben katt, bare fordi han har slurvet med sine vanlige udødelige plikter de siste par hundre årene. Det er ingen andre vesentlige tilknytninger til kortspillet, og selv om det kan være en god ting, skyver det også serien inn i kjent og forglemmelig territorium.

For selv om ingen vil tvile på at Exploding Kittens er fantastisk og slående animert (som de fleste lignende serier), har øyeblikk av komisk gull som får deg til å humre eller til og med le høyt, og har noen prestasjoner som er verdt å feire og fremheve, med Tom Ellis' Godcat definitivt som den lysende stjernen her, gjør Exploding Kittens heller ikke så mye for å skille seg ut fra mange av de andre konkurrerende seriene, hvorav mange allerede har blitt lagt på hylla etter en eller to sesonger.

Dette er en annonse:

Denne serien har ikke den rå og forrykte mørke humoren til South Park, sjarmen og karakteren til The Simpsons, eller den komiske timingen til Family Guy. Det er ikke en dårlig TV-serie på noen måte, den mangler bare det lille ekstra som hever den over de velkjente og forglemmelige andre animerte komediene som ser ut til å overfylle strømmetjenestene i disse dager. Det finnes glimt av briljans i Exploding Kittens, øyeblikk som viser at denne serien kan gå i interessante retninger, men samtidig er det ikke nok av disse til at jeg blir begeistret over å fortsette å se på den.

Med bare ni 25-minutters episoder å se i første sesong, kommer du ikke til å bli skuffet eller frustrert over den tiden du har brukt på Exploding Kittens. Men du vil sannsynligvis ikke føle deg annerledes enn du ville gjort etter å ha sett en av de få animerte komediene jeg listet opp i første avsnitt. Dette er nok et tannhjul i det animerte komediemaskineriet, det er ikke så mye annet å si om Exploding Kittens.