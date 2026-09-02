Extended Look»-sendingen om Grand Theft Auto VI tiltrakk seg over 31 millioner seere på Netflix

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Det er ikke overraskende at den første offisielle spillvideoen fra det mest etterlengtede spillet gjennom tidene klarte å tiltrekke seg mange seere. Netflix’ lansering av « Grand Theft Auto VI: Extended Look» kan ha vært en kontroversiell beslutning for noen fans, men det er klart at ønsket om å se spillvideoen fra GTA VI veide tyngre enn eventuelle forsøk på å unngå å gi Netflix seertall.

Den «første i sitt slag»-premieren, som Netflix kaller den, fikk 31,1 millioner visninger da den først ble lagt ut, og nådde førsteplassen i 87 av de 93 landene Netflix sporer globalt. Nummer to på listen for forrige uke var «The Whisper Man», en film med Adam Scott, Michelle Monaghan og Robert De Niro i hovedrollene, som fikk 23,2 millioner visninger.

«Grand Theft Auto VI: Extended Look» hadde ikke bare premiere på Netflix. Noen timer senere ble den lagt ut på YouTube, hvor den for øyeblikket har 17 millioner visninger på Rockstars kanal i skrivende stund. Legger man til ytterligere 5,6 millioner fra IGNs opplasting av videoen, blir det totalt 53,7 millioner visninger. Det er mye, men det er ikke på langt nær så mye som de to første trailerne fikk. Den første traileren til Grand Theft Auto VI har 294 millioner visninger, og den andre ligger på 181 millioner. «The Extended Look» er betydelig lengre enn begge de to, men det tyder på at det kanskje har ført til en viss manglende interesse at seerne har blitt splittet. Når det er sagt, viser over 50 millioner visninger på en uke likevel hvor mye folk ønsker seg dette spillet og er desperate etter å se mer av det.