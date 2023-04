Extraction 2 trailer lover full action

Netflix har ikke akkurat holdt detaljer om Extraction 2 tett til brystet, ettersom strømmetjenesten annonserte oppfølgeren for en stund siden, og til og med begynte å vise frem opptak fra filmen i sin teaser for 2023 tidligere i år.

Vel, nå som vi er rundt to måneder unna filmen som debuterer 16. juni, har Netflix gitt ut hele teasertraileren, og dette ser Chris Hemsworths Tyler Rake tilbake i full action, til tross for at den tok seg opp bare ni måneder etter den første filmen der mange antok at karakteren var død etter å ha blitt skutt en uanstendig mengde ganger og falt i elven Ganges.

Denne traileren er i utgangspunktet bare et utvidet filmklipp som ser Hemsworths Rake kjempe mot en haug med fanger, alt mens han prøver å redde datteren til en georgisk gangster, som blir holdt i fengselet. Oh, og av lyden av ting, er dette egentlig filmens plot.

Hvis du liker John Wick og andre fartsfylte actionfilmer som det, vil Extraction 2 sannsynligvis også være i din gate.