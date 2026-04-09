Extraction 3 er angivelig på vei

Begge Extraction-filmene på Netflix har vært ganske store suksesser blant fansen, og det er derfor noe overraskende at det ikke var et forsøk på å utvide serien raskere av streaminggiganten. Den andre filmen kom i 2023, og nå har en ny rapport fra Deadline hevdet at det er bevegelse i gang på en tredje, med Chris Hemsworth som går med på å gjenta sin rolle som actionhelten Rake.

Rapporten bemerker at Extraction 3 også vil se Idris Elba og Golshifteh Farahani tilbake i sine respektive roller, og at produksjonen på filmen kan starte så snart som i sommer, noe som tyder på at en premiere i 2027 slett ikke er utelukket. Bak kameraet vil Sam Hargrave returnere som regissør, mens David Weil skal skrive manuset.

Ingen konkret informasjon om handlingen eller en faktisk lanseringsdato har blitt nevnt, men hvis du har hatt glede av de to Extraction-filmene frem til nå, er den gode nyheten at det vil komme en tredje i god tid.