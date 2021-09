HQ

Vi visste allerede godt at det var mer Extraction på vei fra Netflix. Det var bare forventet etter at den ble tjenestens mest sette film noensinne.

Og under den seneste Tudum-begivenheten avslørte de at oppfølgeren egentlig bare heter "Extraction 2", og at det igjen er Chris Hemsworths karakter, Rake, som er i hovedrollen.

Du kan se en kort teasertrailer under. Det vites ikke når vi får se mer.