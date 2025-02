Extraction-spinoff bekreftet av Netflix

Extraction-universet utvides når Netflix nå har bekreftet at en spin-off-serie er på vei, med Omar Sy, kjent for sin rolle i Lupin, i hovedrollen. Produksjonen på åtte episoder vil følge en leiesoldat som sendes på et farlig oppdrag i Libya, og produseres av Glen Mazzara, som tidligere har vært involvert i The Walking Dead. Joe og Anthony Russo deltar også som utøvende produsenter, og Netflix har som mål å fortsette suksessen som filmene med Chris Hemsworth har startet.

Mazzara kommenterte prosjektet :

"Jeg er en veldig heldig mann, Omar er et enormt talent. Joe, Anthony og Angela har ønsket meg velkommen inn i AGBO-familien. Teamet hos Netflix er virkelig det beste jeg noen gang har jobbet med. Jeg er virkelig veldig heldig."

En eksakt premieredato for Extraction-serien er ennå ikke avslørt. I mellomtiden planlegger Netflix også å begynne innspillingen av en tredje Extraction-film med Hemsworth senere i år.

Gleder du deg til mer Extraction?