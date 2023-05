Ezra Miller hedres for sine prestasjoner i The Flash

HQ

I sannhet er det et lite mirakel at Ezra Miller fortsatt har en karriere. For med mindre du har bodd under en stein de siste månedene har det vært nesten umulig å unnslippe dramaet som har oppstått i skuespillerens kjølvann. Ikke bare har hen blitt arrestert for overfall og innbrudd, men også blitt anklaget for å ha kontakt med mindreårige for seksuelle formål. Til tross for denne oppførselen er det mennesker som står bak Miller og hyller hen.

En av dem er Paul Austerberry, som var produksjonsdesigner på The Flash, og i et intervju med CBC nevnte han at Ezra Millers prestasjon i filmen er så eksepsjonell at folk vil glemme alt hen gjorde og ble anklaget for det siste året. Austerberry var også nøye med å påpeke hvor ekstremt profesjonell Miller var under innspillingen til tross for alt det ytre presset. Men det er selvfølgelig ikke bare Miller selv som får ros. Filmen har også fått usedvanlig god presse og forhåndsomtalen hyller den som en av de beste superheltfilmene som noensinne er laget.

Hva er ditt syn på Ezra Miller, burde DC ha erstattet hen?