Ezra Miller sier hen ble urettferdig behandlet av media

Dessverre er det ikke skuespillerinnsatsen deres som har gjort Ezra Miller en ettertraktet person de siste årene, men snarere kontroverser, og det er ærlig talt et under at hen i det hele tatt har en karriere lenger. Noe de også takket DC-ledelsen for, ikke minst under sin opptreden på den røde løperen før The Flash-premieren.

Sist fredag gjorde skuespillerne nok en av sine relativt få offentlige opptredener der de og advokaten benyttet anledningen til å anklage media for å spre overdrevne løgner om dem. Miller nevnte hvordan hen følte seg urettferdig uthengt og utpekt av manipulerende personer fra pressen.

"Jeg har blitt urettferdig og direkte angrepet av en person som fakta har vist har en historie med slike manipulerende og destruktive handlinger."

Ord som de også utdypet i et innlegg på Instagram:

"Jeg ber de mediemedlemmene som hensynsløst har spredt falske påstander og unnlatt å rapportere sannheten og sammenhengen i denne historien, om å holde seg til en høyere standard og ta seg tid til å finne fakta i stedet for å jakte på klikk."

Miller kommenterte også besøksforbudet som tidligere hang over dem, men som nå er opphevet, angående den 12 år gamle jenta som skuespilleren angivelig skal ha truet.

"Jeg er oppmuntret av dagens resultat og er svært takknemlig for alle som har stått ved min side og forsøkt å sikre at dette uhyrlige misbruket av systemet med besøksforbud ble stanset. Beskyttelsesordre er ment å gi trygghet til enkeltpersoner, familier og barn som er i fare. De skal ikke brukes som våpen av dem som er ute etter oppmerksomhet, flyktig berømmelse i tabloidpressen eller en slags personlig hevn når det finnes mennesker som virkelig trenger disse tjenestene."

Avslutningsvis fortalte Miller også at hen fortsatt sliter med å komme seg, og ønsker å gjøre sitt beste for å rette opp tidligere feil og hjelpe dem som har blitt såret.