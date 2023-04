F. Murray Abraham angivelig fjernet fra Mythic Quest på grunn av seksuell forsømmelse

Alle som har sett den siste sesongen av Mythic Quest er klare over at F. Murray Abrahams karakter, CW Longbottom, manglet. Produksjonsselskapet Lionsgate avslørte aldri spesifikt hvorfor skuespilleren ikke ville komme tilbake til rollen for showet, men nå er det publisert en ny rapport som kommer med noen påstander om hva som skjedde.

Rolling Stone hevder at skuespilleren ble sparket fra serien etter å ha møtt påstander om seksuell forsømmelse. Rapporten legger til at det var to anledninger som vekket bekymring for oppførselen hans, og at han fikk beskjed om å holde seg borte fra skuespillerne på showet.

Når hendelsene ble presentert for skaperen og hovedrolleinnehaveren Rob McElhenney ble Abraham sparket fra showet.

Lionsgate har siden ikke kommentert saken og påstandene.