F-Zero 99 får en ny oppdatering, og ytterligere to GBA-klassikere bekreftet for NSO

F-Zero får endelig litt kjærlighet, ettersom Nintendo har kommet med to samtidige kunngjøringer. For det første får F-Zero 99 en stor gratis oppdatering i dag, versjon 1.5.0, som legger til fem nye baner og et ettårsjubileumsevent. Den tidsbegrensede begivenheten vil gi noen gratis belønninger bare for å starte spillet og 12 nyhetsbelønninger (jubileumsmerker, bakgrunner, rammer og emotes), og du vil kunne tjene dem hvis du slår minst en Lucky Rank daglig. Hvis du samler alle 12, vil du få et bonusdekal. De fem nye banene er også noe helt spesielt, ettersom de opprinnelig bare ble distribuert via Super Famicom Satellaview på BS F-ZERO GRAND PRIX (Mute City IV, Sand Storm I, Big Blue II, Sand Storm II, Silence II). To gamle GBA F-Zero-spill kommer 11. oktober til Nintendo Switch Online Senere, den 11. oktober, legger Nintendo til to GBA-titler i Nintendo Switch Online + Expansion Pack-tjenesten. Disse er F-Zero Climax og F-Zero: GP Legend, begge utviklet av Suzak. F-Zero: GP Legend ble lansert i Japan i 2003 og i Europa og Nord-Amerika i 2004, og var basert på anime-serien. Men F-Zero Climax, som ble lansert i Japan i 2004, ble aldri lokalisert. Dette blir første gang spillet er offisielt tilgjengelig utenfor Japan, 20 år etter lanseringen. Når det er sagt, må disse to GBA-klassikerne vente litt lenger, ettersom de vil bli lagt til 11. oktober, slik at spillerne nå kan fokusere på F-Zero 99 og dets tidsbegrensede jubileumsarrangement.