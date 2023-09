F-Zero 99 får fem nye baner i morgen

HQ

F-Zero 99 ble både annonsert og sluppet under den siste streamingen på Nintendo Direct for to uker siden. Det er en Battle Royale-inspirert variant av den gamle racerklassikeren, og nå er det i ferd med å bli utvidet med mer innhold.

Nintendo har kunngjort at fem nye baner vil bli lagt til i spillet, en av dem er Red Canyon I. De fire andre banene er ikke avslørt ennå, men ifølge OatmealDome er det Mute City II, Port Town I, White Land II og Death Wind II. Vi får også Queen League i Grand Prix -modus, og hvis OatmealDome har rett, kan vi også se frem til noen nye moduser for spillet på et senere tidspunkt.

F-Zero 99 er inkludert i abonnementet Nintendo Switch Online og er tilgjengelig nå, eksklusivt for Switch. Du kan lese mer om spillet i anmeldelsen vår.