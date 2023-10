F-Zero 99 får tre nye kurs i dag

HQ

Det er fortsatt vanskelig å tro at F-Zero er tilbake etter kunngjøringen og lanseringen av F-Zero 99 i forrige måned. Siden den gang har millioner av spillere prøvd seg på racerspillet med Battle Royale-tema, som Nintendo har videreutviklet.

Og nå er det tid for en ny runde, ettersom Nintendo har bekreftet at tre klassiske baner vil bli lagt til i spillet i dag. De skrev ikke hvilke, men den pålitelige datainnsamleren OatmealDome avslører at det er Fire Field, Mute City III og Red Canyon II som Nintendo Switch Online -abonnenter vil kunne glede seg over.

Mer innhold kommer også, inkludert nye moduser, men Nintendo sier at dette er de siste banene som vil bli lagt til F-Zero 99.