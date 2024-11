F-Zero X har blitt lagt til i Nintendo Music

HQ

Nintendo overrasket alle i slutten av oktober ved å lansere en musikkapp for smarttelefoner kalt Nintendo Music for alle Nintendo Switch Online-abonnenter. Den fungerer som et slags Spotify for Nintendo-musikk med en rekke forskjellige funksjoner for hva du vil lytte til.

Det eneste folk klaget på var at utvalget var litt begrenset til å begynne med, men siden da har det utvidet seg i et forrykende tempo. Og nå har de lagt til noe som vi antar vil glede mange av dere. Det er den klassiske Nintendo 64-tittelen F-Zero X. Dessverre ser det ikke ut til at det kommer noe nytt spill i serien med det første, men å kunne lytte til Drivin' Through on Max på høyt volum under en treningsøkt er i hvert fall noe.