Netflix-serien "Drive to Survive" har skutt i været i popularitet det siste året. Serien som gir oss et innblikk i livet bak scenene i Formel 1-sirkuset har ikke bare gjort sporten mer populær enn noensinne, men også spillserien har fått en følgelig økende spillerbase. I år er også det første året Codemasters har fått med seg EA på laget, og dette har skremt noen av fansen i forkant, men jeg kan allerede betrygge disse med at spillet er i samme stand som tidligere.

Codemasters er tilbake med en ny utgave i F1-serien sin.

Ved at spillet er det samme tenker jeg først og fremst på bilfysikken og hvordan bilen oppfører seg på veien. Det er ikke mange endringer på området, og personlig synes jeg det er helt greit å ikke gjøre for mye med en funksjon som har funket bra så lenge. Det er fortsatt enkelt å velge om du vil være en blodivrig sim-fører, eller om du bare ønsker å leke deg litt ved å ha alle hjelpemidler som ABS, traction control og lignende tilgjengelig. For nybegynnere er det fullt mulig å kose seg på Silverstone eller Spa om man aktiverer alle hjelpemidlene.

Visuelt sett har det vært noen oppgraderinger, men endringene vises best i regnvær, eller med ray tracing aktivert. Hvor store områder var dekket av et vått underlag i F1 2020 kan vi nå se søledammer her og der på banen som påvirker veigrepet kraftig. Lyssettingen har også fått en oppgradering med integreringen av ray tracing.

Ny maskinvare i neste generasjons konsoller tillater utviklere å gi oss bedre visuelle inntrykk.

Lydene fra bilene i F1 2021 er mer realistiske denne gangen, og selv om ikke endringen er stor er det merkbart og tydelig at Codemasters er på vei i riktig retning som vanlig. Lydtemaet i spillet er tett på identisk til lyd og musikk du finner i Formel 1-sirkuset, og følelsen av å høre den velkjente kjenningsmelodien til Formel 1 i det du kjører først over mållinjen er garantert å gi deg gåsehud. Det gir spillet en langt mer autentisk følelse også.

Den ferskeste modusen i spillserien som veldig mange er spente på å se er den nye historiemodusen Braking Point. Denne modusen lar deg velge mellom fem forskjellige lag i midtsjiktet for å sikte mot stjernestatus i Formel 1. Her kontrollerer du Aiden Jackson, en ung lovende fører som må takle vennskap og rivalisering over tre sesonger med hendelser både på og utenfor banen. Uten at jeg skal røpe for mye av historien så er den rimelig forutsigbar med ett lite unntak. Generelt sett er hele modusen litt skuffende egentlig, men den kan være verdt å sjekke ut da det tross alt er seks timer mer innhold.

Følg historien til Aiden Jackson i splitter nye Braking Point, og selv ikke Cristiano Ronaldo kan klage for mye på produktene i førerrommet.

En annen nyvinning til årets spiller er to-spiller karrieremodus. Enten som lagkamerater eller som rivaler på hvert deres lag kan du sammen med en venn gå gjennom en helt normal karrieremodus og alt som hører dette til. Dessverre fikk jeg ikke testet denne modusen noe særlig i anmelderperioden, men det lille jeg fikk se tyder på at dette stemmer godt overens med det vi har ventet på; en ren karrieremodus å spille på nett med en venn.

I fjor fikk vi en ny enspiller karrieremodus, My Team, og denne er tilbake i full blomst igjen med oppgraderinger til R&D-systemet, personliggjøring og oppdatert førerstatistikk fra den virkelige verden. Kan du bli med i Formel 1-sirkuset som det ellevte laget for så å kjempe deg opp til verdensmesterstatus? Vel, da er du bedre enn meg i tilfellet... Du har ti sesonger på å komme deg til det endelige målet, og karrieren kan bli satt opp fra å ha korte løp til 100% fullverdige racinghelger.

Kjemp deg til toppen i fra start i Formula 2 i karrieremodusen.

Flerspillerdelen på nett har vokst voldsomt i F1-serien de senere årene, og Codemasters innser dette bedre enn mange andre utviklere. Ukentlige arrangement, "quick join", Ligaer, sosiale og rangerte løp og personlige bildekorasjoner gjør sammen med Esports-innhold også denne delen tilgjengelig for alle. Du kan velge å delta i korte løp hvor kollisjoner er deaktivert, eller du kan kjøre i superseriøse ligaer mot de beste av de beste. Lokalt sett kan du spille mot en venn via split screen.

Jeg spiller F1 2021 med mitt Logitech G923-ratt først og fremst, og med full støtte for PC, PlayStation og Xbox føles det rett og slett fantastisk fra første stund uten at jeg må gjøre endringer. Jeg kan bare tenke meg hvordan følelsen er for de med ratt og pedaler i en høyere kvalitetsklasse. Med det sagt så testet jeg også spillet med kontroller, og heldigvis fungerer det også helt utmerket. Noen vil vel kanskje kalle det en fordel å ha ratt, men jeg er sikker på at de som har spilt bilspill med kontroller hele livet kan gi alle kamp i dette spillet ettersom fordelene ikke er veldig tydelige. Det faktum at du kan spille på kontroller gjør spillet så utrolig mye mer tilgjengelig for mannen i gata, og dette vil jo selvsagt øke spillerbasen også. Spillet kan også spilles med tastatur, men dette var ikke noe jeg brukte tid på å teste i anmelderperioden.

Codemasters har mye focus på Esports og flerspilling på nett.

F1 2021 er uten tvil en oppgradering fra F1 2020. Men en rekke nytt innhold og noen forbedringer/oppgraderinger i både spillbarhet og presentasjon er det verdt oppgraderingen fra fjorårets versjon. Det er langt mer enn hva vanlige sportsspill vanligvis er fra år til år. Skulle du i tillegg være ekstra stor fan kan du kjøpe deluxe-utgaven av spillet som i tillegg til tre dagers tidlig tilgang (13. juli fremfor 16. juli), gir deg muligheten til å velge utseende til legender som Michael Schumacher, Ayrton Senna, Jensen Button, Nico Rosberg, Alain Prost, David Coulthard og Felipe Massa, litt ekstra innhold til Braking Point og ikke minst 18.000 pitcoins, som er spillets valuta. Dette kan fort være verdt oppgraderingen for de som finner dette interessant. I skrivende stund vet vi ikke hva disse pitcoins vil låse opp, men jeg håper og tror det går på kosmetikk fremfor prestasjon.