F1 2021 tilbyr 4K og 60fps eller 1440p og 120fps på de nye konsollene

Passende nok virker det som at F1 2021 vil tilby digital teknologi som lever opp til den høye standarden som F1-varemerket selv garanterer. I det minste hvis du spiller på PlayStation 5 eller Xbox Series X.

Som i så mange andre titler på de nye konsollene tilbyr F1 2021 en grafikkmodus og en ytelsesmodus, men kombinasjonen av oppløsning og bildeoppdatering i begge disse to er overraskende god. I et intervju med GamingBolt avslører Lee Mahler fra Codemasters at F1 2021 på PlayStation 5 og Xbox Series X kan kjøre i 4K og 60 bilder i sekundet eller 1440p og hele 120 bilder i sekundet. Det overgår dermed de fleste andre konsollspill.

F1 2021 lanseres den 16. juli til PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Xbox Series.