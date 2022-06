HQ

Etter at Codemasters ble kjøpt av EA har mange racingfans vært bekymret for F1-spillene og hvilken retning serien er på vei. Jeg skal ikke påstå at det er EAs feil, men F1 22 gir oss noen nye ting som jeg virkelig ikke ser behov for.

La oss starte med det åpenbare, superbiler. I F1 22 blir superbiler introdusert som en ekstra gimmick. Pirelli Hot Lap-utfordringer og tidsprøver kan gjøres i en av ti (inkludert de to sikkerhetsbilene hvis du forhåndsbestiller spillet) superbiler fra McLaren, Aston Martin, Mercedes eller Ferrari. Utfordringene består av drifting, gjennomsnittsfart, sjekkpunkter og mer. Det gir deg egentlig ingen belønning annet enn fremgang mot totalt kjørte kilometer som du trenger for å låse opp disse superbilene for bruk i Time Trials, men i karrieremodus kommer det godt med når du får belønninger i form av både penger og R&D-poeng som alltid er velkomne.

Superbilene føles utrolig dårlig, og kan på ingen måte konkurrere med racingspill som Gran Turismo, Assetto Corsa eller rFactor. Det er som jeg nevnte tidligere en gimmick, og ikke noe mer. Jeg ser absolutt ingen grunn til at dette skal være med i spillet.

Superbilene er definitivt mer gimmick fremfor noe vi trenger.

Men det er også nye tillegg som er velkomne til serien. Den nye Miami International Autodrome og oppdateringer til banene i Spania, Australia og Abu Dhabi er selvsagt gode tilskudd sammen med sprintløp til tilsvarende løpshelger som har det i det virkelige liv. De nye designene til bilene, sportslige reguleringer og luftmotstandsregler blir selvfølgelig også inkludert i spillet, og de har tatt en overhaling av kjørbarheten, dekkmodellene og fysikken for å få oss til å føle den forskjellen. På papiret. Jeg må innrømme at forskjellen ikke er så stor når jeg plasserer meg bak rattet i F1 22, men små justeringer kan merkes.

F1 Life lar meg vise frem en samling av klær, tilbehør, trofeer og selvfølgelig de "fantastiske" superbilene jeg eier. Hvordan får du nye klær og tilbehør? Selvfølgelig mikrotransaksjoner. Noen ting kan låses opp ved å bare spille spillet selvfølgelig, eller gjennom podiumpass, men generelt er det klart at de vil at du skal bruke dine hardt opptjente penger for å få ditt område til å se fint ut. Heldigvis er alle disse kun kosmetiske endringer, og påvirker ikke ytelsen i det hele tatt. Superbiler kan bare opptjenes gjennom racing, og ikke kjøpes. For å få alle superbilene låst opp trenger du omtrent 5 timer spilletid, på det meste. Å fullføre Pirelli Hot Lap-utfordringer er den eneste grinden i spillet hvis du er som meg: har en besettelse om å ta gull på hver utfordring.

Du kan designe din egen leilighet, og i tillegg vise frem dine superbiler i F1 Life

En mer interaktiv måte å gjennomfre pitstopp, formasjonsrunder og sikkerhetsbilperioder er også nytt for året. Dette gjør at du må håndtere ulike elementer i disse scenariene selv, og med det kommer stor risiko. Du kan miste et helt sekund hvis du bommer på tidspunktet for å svinge inn i pit-boksen, og i F1 teller hvert sekund. Du kan også få i oppgave å stille deg opp nøyaktig på startflata, og igjen med fare for å gjøre feil som koster deg i begynnelsen av løpet. Heldigvis, for de av oss som bare vil kjøre Formel 1-bilen rundt banen, er det et kringkastingsalternativ som overlater alt til datamaskinen mens du ser det fra spennende kameravisninger slik vi kjenner det fra TV.

Det er også endring i hvordan vi starter My Team-modusen. Vi får velge mellom nykommer, utfordrer eller tittelutfordrer som lar deg velge hvilken ytelse og budsjett teamet vårt vil starte med. Karrieremodusen har også sett noen mindre forbedringer med utvidede avdelingsarrangementer og gjennomgående spørsmål på tvers av løp. Mindre endringer, men velkomne endringer.

Endelig får vi muligheten til å velge hvilken type lag du skal starte som.

Lyddelen bringer EA Music Playlist til serien for første gang som har en solid liste over elektroniske artister og danceartister. Dette er langt utenfor sjangeren jeg lytter til så jeg er glad for at de også lar muligheten for temamusikk fortsatt være med, og dette vil også hjelpe streamere som er bekymret for å spille lisensiert musikk.

Hvis du er den heldige eieren av en spill-PC og et VR-headset vil dette være en godbit. F1 22 gir oss VR-støtte for første gang, og selv om jeg dessverre ikke hadde et VR-headset tilgjengelig for denne anmeldelsen høres det virkelig spennende ut da et godt racingspill som regel spilles bra med virtuell virkelighet. Jeg håper å kunne komme tilbake på et senere tidspunkt med mine tanker om modusen.

F1 22 ser fortsatt veldig bra ut, men dessverre fikk vi ikke testet VR-modusen.

Det siste tilskuddet jeg vil nevne denne gangen er det nye adaptive AI-systemet. Hvis du velger den uformelle løpsstilen i simuleringsinnstillinger får du muligheten til å spille med normal eller full adaptiv AI, der sistnevnte gir en mer detaljert opplevelse ettersom AI-en bruker spillernes posisjon på banen og justerer hastigheten og konkurranseevnen basert på den.

Nå for å avslutte med de viktige delene. Hvordan føles og høres spillingen ut? Vel, som jeg nevnte tidligere er det ikke en stor forskjell fra F1 2021, og jeg har egentlig ikke noe imot at endringene ikke er større ettersom fjorårets utgave funket godt. Det er gjort små justeringer for å passe til det nye regelverket, og for å forbedre følelsen fra i fjor, men ikke noe revolusjonerende. Lydbildet er stort sett det samme (bortsett fra de tidligere nevnte lydsporene), og det er visstnok noe nytt kommentarinnhold for de forskjellige regionene, men ting som ingeniør-voiceover er noe som vil bli utgitt via dag 0-patchen, som jeg ikke hadde tilgang til på tidspunktet for denne anmeldelsen.

MyTeam ser rimelig likt ut som det vi så i fjor.

Det er mange der ute som ønsker å spille F1-spillene på kontrolleren, og i det siste har de vært heldige ettersom spillet har spilt veldig bra selv uten å ha ratt og pedaler, men for F1 22 anbefaler jeg på det sterkeste å skaffe et slikt sett, selv om det er et av de billigere. Gameplayet er rett og slett ikke godt nok med kontrolleren, sammenlignet med tidligere år. Det var ikke før jeg koblet til Logitech G923-rattet at jeg fullt ut fikk glede av spillet som det var ment.

Ferrari kan bli veldig farlige i dette spillet dersom de mekaniske feilene fra virkelighten blir dratt inn i spillet på et tidspunkt.

Totalt sett er F1 22 et bedre spill på noen områder, men å erstatte Aiden Jackson, Casper Ackerman og Devon Butler fra Braking Point-serien med superbiler var et dårlig trekk i mine øyne. Spillet spilles fortsatt bra, og har godt innhold for de som er dypt inne i Formel 1, men de kunne ha brukt ressurser andre steder og kommet bedre ut av det. Når det er sagt, med det nye regelverket og bilene, vil jeg fortsette å spille dette i lik grad med fjorårets, men bare på grunn av det.