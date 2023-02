F1 22 markerer starten på 2023-sesongen ved å legge til Alfa Romeos nye design

HQ

Formula 1 2023-sesongen er i utgangspunktet her. Pre-season testing pågår og vil være tilgjengelig for å se starter i morgen, og alt dette kommer etter at hvert lag benyttet anledningen til å avsløre sine nye biler de siste ukene. Mens årets første Grand Prix er satt til neste helg, i Bahrain, får Codemasters 'F1 22 et hopp på ting ved å la spillerne hoppe inn i en bil med noen av de nye 2023-lakkeringene.

Spesielt er det Alfa Romeos C43-bil som i hovedsak kan bringes inn i F1 22 som en farge for sin 2022-bil. Dette betyr at du kan treffe sporet i det slående fargeskjemaet som har en kombinasjon av skarlagenrøde og karbonfibersvarte.

"Pre-season testing er et etterlengtet øyeblikk i (Formula 1) kalenderen og den første muligheten for fans å se hvordan de nye bilene utfører på rutenettet, sier John Merchant, F1 global merkevare direktør på EA Sports. "Vi er glade for å bli en del av 2023-re-starten ved å gi spillerne våre muligheten til å være de første til å kjøre og teste C43."

Ta en titt på den slanke bilen livery nedenfor.