Verdens raskeste motorsport er tilbake for fullt. Etter fjorårets fiasko har Codemasters fokusert og styrt bilen i riktig retning, så nå er det duket for en motorfest du sent vil glemme. For fansen har all grunn til å feire når det etterlengtede F1 23 endelig lanseres - fullpakket med etterlengtede forbedringer. Ikke bare er karrieremodus Braking Point tilbake, noe som er svært gledelig, men også de datastyrte konkurrentene er blitt betydelig smartere, mindre krasjvillige og mye mer dynamiske. Men også (og kanskje mest kritisk) kjøreopplevelsen har fått en fullstendig makeover, og resultatet er intet mindre enn det mest komplette F1-spillet på mange år, spekket med kvalitetsinnhold og fortryllende, engasjerende racing.

Som redaksjonens selvutnevnte F1-guru har oppkjøringen til spillets lansering vært full av tanker, spørsmål og forhåpninger. Når alt kommer til alt har sporten aldri vært større enn den er nå, og populariteten viser ingen tegn til å avta, så når det er sagt, var det veldig viktig at Codemasters og EA ikke gjorde noen tabber med F1 23. Jeg er glad for å kunne rapportere at de absolutt ikke gjorde det, og forskjellene fra fjorårets spill er både fundamentale og transformerende. Det er tydelig at de som har vært involvert i utviklingen, har lyttet til kritikken og klagene som har omgitt F1 22, spesielt etter hvert som året har gått. Så la oss dykke litt dypere og se nærmere på hva dette faktisk betyr.

Først og fremst. Enten du velger å hoppe inn i Career -modus, kjøre enkeltløp eller konkurrere mot menneskelige motstandere på nettet, vil du umiddelbart merke den forbedrede kjøreopplevelsen og bilens respons. Fra det øyeblikket du trykker på gasspedalen til du angriper den første svingen, er endringene tydelige på best mulig måte. Og nei, dette er på ingen måte en simulator - men det endrer ikke det faktum at den reviderte fysikkmodellen føles fenomenal. Bilene er kvikkere, smidigere og klart mer livlige. Men viktigst av alt er at den åpner opp for et helt nytt aggresjonsnivå når det gjelder å angripe banene og forsøke å ta noen ekstra tusendels sekunder runde etter runde.

Konersport er i konflikt både på og utenfor banen.

Det er et detaljnivå som tidligere spill rett og slett har manglet, med en følelse som lander et sted mellom arkadeaction og simulator. F1 23 inviterer og utfordrer på samme tid, og utfordrer deg til å presse deg litt hardere i en utrolig tilfredsstillende dans på knivseggen som belønner oftere enn den straffer. Fortidens altfor reaktive og overfølsomme biler er borte, og det føles ikke lenger som en konstant brytekamp å kjøre rundt på banene. Nei, det er ikke perfekt, og noen vil kanskje si at spillet er blitt litt dumt. Men F1 på konsoll har aldri handlet om ren simulering, og hvis det er det du er ute etter, bør du kanskje tilfredsstille racingbehovene dine et annet sted.

Et annet av spillets store trekkplastre er Braking Point -modusen, som endelig er tilbake etter en lang pause. I denne sjarmerende og overraskende engasjerende historien får du igjen muligheten til å spille som vidunderbarnet Aiden Jackson og den egoistiske divaen Devon Butler. Nytt av året er også den kvinnelige F2-stjernen Callie Mayer, som tilfører litt forfriskende variasjon til den gamle gjengen. Hun er et velkomment tilskudd som også åpner for noen interessante, tidligere uutforskede muligheter for historiefortelling rundt det fiktive Konnersport Racing Team, med drama både på og utenfor banen.

Det er tydelig at mye inspirasjon er hentet fra Netflix' enormt populære Drive to Survive, og selv om Braking Point 2 neppe får deg til å falle av stolen med sin historiefortelling, er samspillet mellom de tre hovedpersonene og lederne i Konnersport fascinerende. Parallellene til Drive to Survive er selvsagt ikke til å ta feil av, og dramaet kan av og til nå smertefullt konstruerte nivåer. Men som en introduksjon til spillet og F1-sirkuset gjør Braking Point en strålende jobb med sin balanserte blanding av racing og intriger. Dallas på hjul om du vil, velprodusert, engasjerende, men en smule konstruert.

F1 23 har en veldig fin presentasjon, spesielt med den nye, litt varmere og filmatiske paletten.

Ved siden av Braking Point, når du har gått lei av det, er det også Career modus å falle tilbake på. Spillets omfattende karrieremodus er hentet direkte fra fjorårets spill, og mye er uendret, minus oppdateringer av førere og baner, men byr likevel på den samme gode opplevelsen for de spillerne som ønsker å kaste seg ut i F1-banen og få den fulle og mest komplette opplevelsen. Hvis du vil, kan du også kjøre det sammen med en venn som da tar rollen som teamets kartleser.

Til slutt har vi også F1 World, som løst kan beskrives som spillets svar på Ultimate Team, som nå erstatter og absorberer det som ble introdusert i fjor som F1 Life. Det er en alternativ karrieremodus som lar deg lage ditt eget racingteam, oppgradere bilene dine og bruke ulike strategier. Hvis du spiller online, tjener du erfaringspoeng som igjen låser opp nye bildeler, visuelle oppgraderinger, strategier og mye mer. Heldigvis er det ikke mulig å bruke ekte penger i F1 World (ennå), og vi håper virkelig at det forblir slik.

Det er ingen tvil om at F1 23 er en fantastisk kompetent pakke, spesielt for fans av sporten. Spillet er et betydelig skritt i riktig retning og en stor oppgradering på de mest kritiske områdene sammenlignet med forgjengeren. Det har sjelden føltes bedre å kjøre de latterlig raske bilene, og F1 World og Braking Point 2 byr på utallige timer med strålende underholdning, enten du spiller alene eller online. Er det rom for forbedringer? Ja, selvfølgelig - det ville være rart om det ikke var det. Visuelt kunne det vært gjort mer, og det mangler fortsatt historiske biler og baner.

Karrieremodus byr på latterlig mye underholdning for de som vil og kan.

Det er tydelig at Codemasters har fokusert på noen deler mer enn andre, og med mer utviklingstid kunne årets spill ha vært like bra som det var, kanskje til og med et mesterverk. Det får meg også til å stille spørsmål ved om denne årlige revisjonen av lisensen er en god idé for serien på lang sikt, noe som kan være et potensielt problem fremover. Men det er ingen tvil om at F1 23 er et helt strålende spill. Det høres fantastisk ut, ser spektakulært ut og har sjelden bydd på en så underholdende og tilgjengelig opplevelse. Uansett om du allerede er en hengiven fan eller en nysgjerrig nybegynner. F1 har sjelden vært bedre.