F1 23 Inntrykk: Et skritt i riktig retning eller en stans på startstreken?

Det er liten tvil om at verdens raskeste motorsport er mer populær enn noensinne. Billettene til de ulike arrangementene går unna som aldri før, tribunene er stappfulle og pressen, så vel som førere og ansatte, må nesten kjempe seg inn i paddocken. Aldri før har det vært så intenst, førerne har blitt fulgt så nøye, og hver eneste lille smule av lekkert sladder har blitt analysert fra alle mulige vinkler. Dermed er presset på EA og Codemasters mer påtagelig enn noensinne i årets utgave av F1-spillet.

Det er ikke nok å levere et produkt som bare tar hensyn til og lytter til det fansen vil ha, spillet forventes også å tilby nok bredde til å tilfredsstille både veteraner og nykommere. Så spørsmålet er om årets utgave av F1 lever opp til forventningene. Bygger F1 23 videre på styrkene fra tidligere titler, tar den hensyn til fansenes ønsker og kritikk, og ikke minst, er denne nye utgaven et skritt i riktig retning?

Braking Point er tilbake med et nytt kapittel fullt av dramatikk.

Vi har fått muligheten til å kikke under panseret, eller rettere sagt - hoppe inn i cockpiten i årets utgave av F1 og suse rundt på en håndfull baner. Vi har testet alt Codemasters og EAs forhåndsvisning har å by på, sett de mange nye tilleggene, kranglet med Devon Butler i Braking Point 2 (den narrative enspillerdelen), opplevd den forbedrede kjørefølelsen, studert de visuelle oppgraderingene i minste detalj og mye, mye mer.

Først og fremst må jeg gjøre det klart at forhåndsvisningen bare representerer en liten del av hele spillet. Bare åtte baner var tilgjengelige, og teamet hos Codemasters lover fortsatt mange justeringer før lanseringen om tre uker. Men når det er sagt, har de første inntrykkene og opplevelsene vært svært gode. Det er ingen tvil om at Codemasters har jobbet hardt for å forbedre mye av det som ble kritisert i tidligere års utgaver.

F1 23 Blant annet har de forbedret kjørefølelsen, spesielt for de som spiller med en kontroller (slik jeg gjorde).

Personlig har jeg aldri vært noen som preker på realismens hellige alter. Mye av gleden for meg når det gjelder bilspill ligger ofte et sted midt på veien, en god balanse mellom realisme og arkade. Et kompromiss som F1-spillene historisk sett har lyktes ganske godt med å fange, og denne tradisjonen ser ut til å fortsette i F1 23. For selv om Codemasters og EA fortsatt viser en viss ambivalens når det gjelder spillets ambisjoner, var forhåndsvisningen et betydelig skritt i riktig retning sammenlignet med tidligere titler.

De lovede endringene i hvordan bilene oppfører seg, den generelle kjørefølelsen, fysikken og det fornyede fokuset på fremfor alt å formidle dette korrekt til de (mange) spillerne som spiller med en kontroller, ser ut til å ha lykkes. Det oppdaterte og mye stivere chassiset på F1-bilene som ble introdusert i år, har fått liv på en helt ny måte, og den frustrerende uforutsigbarheten som plaget F1 22 er som blåst bort. I stedet har vi fått noe langt mer nyansert som muliggjør et helt annet nivå av kontroll uten å være verken altfor straffende eller fordummende for den saks skyld.

Imola, en av de åtte banene som er tilgjengelige i forhåndsvisningen.

Men det er ikke bare kjørefølelsen som har fått et løft, også på det visuelle planet lover F1 23 noen endringer, og Codemasters hevder å ha brukt et helt nytt system, ikke ulikt det som brukes i filmindustrien for å gi oss økt realisme. Både farger og lys avkodes på en helt ny måte, og til og med spillets karaktermodeller er oppgradert. Visst er det fortsatt en viss grad av uncanny valley her, men det er tydelig i enspillermodusen, Braking Point 2, at de enkelte ansiktene er blitt betydelig mer raffinerte.

Det som gjør dette enda mer imponerende, er at F1 23 fortsatt kjører på samme spillmotor som i fjor, men likevel klarer å levere noe som grafisk sett er langt mer imponerende enn F1 22. Det har aldri sett bedre ut å kjøre rundt i Bahrain under lysene og med nattehimmelen hvilende langt der oppe. Og dette uten å være spesielt mer krevende enn tidligere titler. Presentasjonen var imidlertid ikke helt feilfri, men siden dette er en forhåndsvisning som også er noen uker gammel, er det som forventet.

En annen positiv nyhet, ikke minst for alle oss som setter pris på en godt strukturert fortelling, er det nye kapittelet i Braking Point. Codemasters nyeste historie lover en fortsettelse av fortellingen (og konflikten) mellom Aiden Jackson og Devon Butler, noe som i år også er utvidet til å inkludere F2-vinneren Callie Mayer. Tre kapitler i det som ser ut til å bli en omfattende, flere timer lang historie var tilgjengelig for test, og mye er gjenkjennelig fra tidligere. På godt og vondt.

Til slutt bør det også nevnes at løpene nå kan oppleves i et mer komprimert format, 35 % av den totale distansen. En funksjon som mange fans håpet på, og dermed nok et område der utviklerne har tatt seg tid til å samle inn og lytte til spillernes tilbakemeldinger og ønsker. Og dette er tydeligvis ledestjernen som har gjennomsyret hele prosessen fra start til slutt med F1 23, for som jeg nevnte tidligere, er det svært imponerende hvor mange og relativt store (positive) endringer Codemasters og EA faktisk har klart å få til her.

Figurene ser betydelig bedre ut i år.

Enten du tilhører gruppen av spillere som bare vil slappe av uten å føle deg overveldet, eller skvise ut tiendedels sekunder og presse bilene til det ytterste, ser F1 23 ut til å levere. Fjorårets utgave var dessverre en skuffelse i manges øyne, og kanskje ble det lovet litt mer enn det som til syvende og sist var mulig å oppnå på ett år. Men i så måte tyder alt på at F1 23 er den rake motsetningen, og jeg hadde mye moro med forhåndsvisningen, som ser ut til å gjøre alt riktig - og som kan bli det mest komplette F1-spillet på mange, mange år når det kommer om tre uker.