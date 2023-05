F1 23 ønsker å bryte kjønnsnormer med neste fase av Braking Point 2-historien

HQ

For det meste er Formula 1, som de fleste idretter, en mannsdominert scene. I dag er det W Series som har som mål å gi kvinner flere muligheter innen motorsport, men dette er ikke på samme prestasjonsnivå som selve F1. Uansett om dette er tilfelle i den virkelige verden, ønsker Codemasters å bryte kjønnsnormer og utforske hva som skjer når en talentfull W Series sjåfør ønsker å debutere i F1 i F1 23's Braking Point historie.

Som avslørt i et nytt blogginnlegg og en dypdykkvideo, vil dette neste kapittelet av historien se den fiktive W Series og F2-mesteren Callie Meyer skyte for et sete på det fiktive teamet til Konnersport Butler Racing Team, et team som for tiden sysselsetter rivaler Devon Butler og Aiden Jackson som drivere.

Vi blir også fortalt at årets Braking Point vil ha flere innflytelsesrike beslutninger som påvirker omdømmet ditt og bilens ytelse og utvikling, og at disse vil låse opp mål som, avhengig av om du består eller ikke, vil ha "en varig innvirkning på hvordan en historie spiller ut."

Ellers vil Braking Point nå tjene Podium Pass XP samt andre belønninger for å fullføre kampanjen. Og alle som tar tak i Champions Edition av spillet vil kunne bruke Braking Point karakterene i MyTeam-modusen.

For å legge til dette snakket Codemasters litt om den nye F1 World, som er et knutepunkt for alle ting flerspiller og online. Det vil tilby solo- og flerspilleropplevelser, et delt progresjonssystem, daglig, ukentlig og sesongbasert innhold, et nytt Licence Level system og mer.

Du vil også ha en spesifikk F1 World bil her som du kan tilpasse og oppgradere for å forbedre ytelsen, med bildeler og teammedlemmer tjent gjennom kontrakter. En Tech Level vil også bestemme hvordan bilen din fungerer på banen, med dette påvirker hastighet, håndtering, bremsing, effektivitet og mer. Codemasters har sagt at alle oppgraderinger er låst opp via F1 World, men at "ekstra oppgraderinger" tilbys via gratis og VIP nivåer av Podium Pass, som kan erverves raskere gjennom å kjøpe XP øker. Mens vi er lovet at "det er ingen måter å kjøpe individuelle oppgraderinger med ekte penger", er det fortsatt vanskelig å ikke være litt bekymret for dette konseptet.

Du kan lese mer om alle disse nye tilleggene i blogginnlegget eller i det nye dypdykket nedenfor.