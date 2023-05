F1 23s coverstjerner har blitt avslørt

EA og Codemasters har offisielt kunngjort neste del i F1-spillserien. Spillet, som ganske enkelt er kjent som F1 23, bringer tilbake historiemodusen Braking Point som vil følge neste kapittel i Aiden Jacksons karriere, samt oppgradere fysikkmotoren med forbedret kjøretøyfysikk som tar sikte på å gi en mer realistisk følelse av å kjøre en F1-bil.

Spillet skal lanseres på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series 16. juni, og i forkant av lanseringen har utvikleren kunngjort coverstjernene for de to store utgavene av spillet.

For basisutgaven vil coveret se Lewis Hamilton, Charles Leclerc og Lando Norris, mens Champions Edition bare vil inneholde regjerende to ganger F1-mester Max Verstappen. Denne mer premium-utgaven vil også inneholde begrenset Las Vegas-innhold, diverse kosmetikk, PitCoins, XP Boostere og vil gi tilgang til spillet allerede 13. juni.

For et første glimt på F1 23, sørg for å få med deg avsløringstraileren når den debuterer klokken 17 den 3. mai.