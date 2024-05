HQ

Årets utgave av det offisielle F1-spillet er her, og det betyr selvsagt at det igjen er på tide å sette seg bak rattet og kjøre rundt på noen av verdens mest gjenkjennelige baner. Fra den franske rivieraen og det glitrende vannet i Monaco til den brennende solen i Bahrain og den regnvåte Spa i Belgia. Alt er her, og ved siden av sportens stjerner er det mye å kjenne igjen fra tidligere år.

For tilbakevendende entusiaster handler det mer om de små forbedringene. Noe som tydelig definerer årets F1-satsing, der mottoet er å forfine i stedet for å finne opp hjulet på nytt. Det meste av det vi er vant til er med, med noen mindre justeringer, og som tidligere er det nok av aktiviteter å gjøre. Spørsmålet er om endringene er nok, og om det rettferdiggjør å investere i årets utgave av F1?

Fjorårets spill ga oss tross alt en av de bedre og mer håndgripelige oppgraderingene på lenge, og Codemasters og EA har tilsynelatende virkelig lyttet til mye av kritikken mot tidligere spill. Følelsen av bilene var perfekt og klarte å balansere perfekt mellom arkade og simulator, selv for de som bare spilte med en kontroller i hånden i stedet for ratt og pedaler. Det var livligere, morsommere og et stort skritt i riktig retning.

På sitt beste er F1 24 helt nydelig.

På samme måte fikk vi fans endelig muligheten til å fordype oss i karrieremodusen Braking Point, som gjorde en kjærkommen gjenkomst, komplett med den egoistiske divaen Devon Butler som vi alle elsket å hate. Over-the-top og dramatisk, helt i tråd med hva Drive to Survive har produsert de siste årene, men også veldig underholdende. Det var på ingen måte perfekt, men det brakte litt mer liv og tilgjengelighet til en ellers notorisk rigid sport der gatekeeping lenge har vært de facto-standarden.

Det er derfor synd at de valgte å ikke inkludere en ny sesong av Braking Point i årets versjon av F1. I stedet tilbys vi en helt ny karrieremodus som for første gang faktisk lar deg spille som en av de 20 eksisterende førerne på en måte som er mer fortellingsdrevet. Du kan selvfølgelig også lage din egen karakter hvis du ønsker det, eller til og med starte fra den lavere F2-divisjonen.

Omstendighetene dine vil selvsagt variere avhengig av hvilket team eller hvilken fører du velger å spille med i løpet av kampanjen, men det endelige målet er det samme for alle. Å samle så mye Driver Recognition som mulig, og å bli føreren du skal slå i paddocken, i stedet for lagkameraten din, så mye som mulig. Dette gjør at du kan kontrollere hvordan bilen oppgraderes og utvikles i løpet av året, noe som betyr at du kan finjustere den slik at den passer til dine egne evner.

Shanghai er tilbake, Trump jubler.

Hvis du vil være skikkelig egoistisk, kan du til og med sørge for at din egen bil blir prioritert med nye og til og med hemmelige deler, alt for å gi deg et overtak mot lagkameraten din. Men som de sier, alt er rettferdig i kjærlighet og krig, for i F1, mer enn i mange andre idretter, er det vinn eller tap, og den dynamikken er ganske godt representert med dette spesielle systemet, som også skaper noen interessante spilløyeblikk der du i løpet av løpene blir tildelt spesifikke utfordringer for å øke din Driver Recognition. Ja, i tillegg til å vinne eller i det minste komme foran lagkameraten din.

Jeg ville imidlertid lyve hvis jeg sa at denne nye karrieremodusen er mer engasjerende eller interessant enn Braking Point. I stedet er det en akseptabel nødløsning for å gi de av oss spillere som ikke ønsker å krige online med andre, noe mer målrettet å gjøre. Nytt av året er også det de har valgt å kalle Challenge Career, en spillmodus som krymper sesongen til en kortere og mer intens opplevelse fordelt over bare seks løp.

I denne modusen er forholdene randomiserte, og både førere, team og baner varierer fra gang til gang. I tillegg er de seks løpene delt inn i tre episoder der du får klare mål å strekke deg etter, både kortsiktige og langsiktige, som kan variere fra å kjøre et visst antall runder i løpet av et løp, til å gjenvinne verdensmestertittelen eller vinne ditt første løp som en av de grønnere førerne.

Det er viktig å holde seg oppdatert, ellers kan utviklingen av F1-bilen ta uventede og uønskede vendinger.

Det høres kanskje ikke ut som noe spektakulært eller oppsiktsvekkende, men jeg må si at den betydelig forkortede sesongen likevel tilførte en liten morsom vri på et ellers forseggjort format. Kort sagt, enda en av mange aktiviteter å engasjere seg i i spillet, noe som neppe kan sees på som negativt, og om noe, en smart bruk av de ressursene spillet allerede har til rådighet. Som prikken over i-en er det nå også for første gang mulig å spille gjennom karrieremodusen sammen med en venn i co-op-modus, noe som mildt sagt er svært etterlengtet, så tommelen opp der.

Men det de fleste F1-entusiaster nok er mest interessert i, er tross alt kjøreopplevelsen, som det har vært en del sladder om på forhånd, og hvordan den nye modellen som brukes har blitt utviklet hånd i hånd med den regjerende, flerfoldige verdensmesteren Max Verstappen. Hvor mye sannhet det er i de ordene og hvor tett samarbeidet var, er ikke noe jeg skal spekulere i. Jeg var veldig fornøyd med hvordan bilene føltes allerede i fjor, selv om det neppe var en enormt dyp simulering. Den var rett og slett god nok, men fremfor alt hadde den en strålende balanse, selv om du bare brukte en vanlig spillkontroller.

Så, er den nye kjøreopplevelsen virkelig så god som Codemasters og EA hevder? Svaret på det spørsmålet er ikke helt enkelt, men det faktum at bilene nå føles annerledes takket være den nye dynamiske modellen som utviklerne har implementert, er helt klart. Om det er bedre eller dårligere sammenlignet med før, handler i stor grad om hvilke forutsetninger du har, og er du blant de heldige som har både ratt og pedaler, så vil nok dette føles som et skritt i riktig retning.

Noen av banene har fått en ansiktsløftning, synd det bare gjelder for totalt fire av de 25 i spillet.

For oss mer hverdagslige spillere, vi som kanskje nøyer oss med en kontroller, er ikke opplevelsen fullt så overbevisende, og bilene føltes litt for livlige og sprelske etter min mening. På samme måte var det ikke like lett å få et jevnt trykk på gasspedalen, og jeg måtte (igjen, med en kontroller) slite mer for å opprettholde et godt grep, ikke minst ut av svingene. Kort sagt er undertegnede ikke helt solgt eller overbevist om at den nye kjørefølelsen er et skritt i riktig retning. Spesielt med tanke på at F1-spill er rettet mot et bredt publikum, ikke nødvendigvis bare simulatornerder.

Når det gjelder den audiovisuelle presentasjonen, er mye det samme. Små justeringer har blitt gjort, og F1 24 kjører fortsatt på den nå ganske utdaterte Ego -motoren, med relativt marginale forbedringer av belysning, refleksjoner og skygger. Fjorårets spill så allerede veldig bra ut, i hvert fall på PC med innstillingene skrudd opp så langt de kunne gå, og F1 24 legger lista et hakk høyere. De små, men ikke ubetydelige endringene skaper et bedre helhetsinntrykk og gjør at banene føles litt mer tro mot sine virkelige motstykker.

I tillegg har fire av banene i spillet blitt fullstendig redesignet fra bunnen av, deriblant Qatar, Silverstone, Spa og Jeddah. En velkommen ansiktsløftning, ikke minst for de to europeiske banene, som er blant de mest elskede på F1-kalenderen. I tillegg er Shanghai International Circuit også tilbake, noe som betyr at F1 24 nå tilbyr totalt 25 baner å leke seg på, og flere er lovet som nedlastbart materiale i fremtiden.

Max fører krig i Monacos gater.

I tillegg til en fortsatt utsøkt presentasjon, opprettholder F1 24 også et strålende lydbilde med et herlig motorbrøl som du gjerne drukner i, selv om det selvfølgelig ikke kan måle seg med de hylende V10-motorene fra gamle dager. Pumpet ut av et godt lydsystem eller gode hodetelefoner høres det like fantastisk ut som vi har blitt vant til. Men en morsom nyhet for i år er at de også har bakt inn autentiske lydklipp fra de ulike førerne fra tidligere sesonger. En liten og tilsynelatende ubetydelig detalj, men som faktisk forsterker den oppslukende følelsen på en uventet måte.

Så, med alt dette sagt, og for å gå tilbake til det opprinnelige spørsmålet - er F1 24 verdt å oppgradere til hvis du allerede eier fjorårets spill? Igjen, svaret er ikke helt opplagt, og mye er basert på hvor mye du følger med på sporten og hvor interessert du er. Hvis du er en vanlig F1-fanatiker som undertegnede, er det bare å slå til. Årets utgave er en forbedring på de fleste fronter, selv om det kanskje er nettopp kjøreopplevelsen som vil representere den største konflikten blant spillerne.

Det er definitivt ingen mangel på innhold her, og til tross for den ganske heftige prislappen på minst £ 60 (£ 80 hvis du vil ha Champions Edition), er det mye spill for pengene. Hvis du derimot bare er opptatt av å spille F1 og ikke bryr deg like mye om å ha de siste oppdateringene, kan du holde deg til fjorårets tittel. Det er mer enn nok, og spesielt hvis du spiller på konsoll. På papiret kan F1 24 by på et skred av forbedringer, men mange av dem er relativt marginale, eller representerer bare rent PR-fluff.

Karrieremodusutfordringer med langsiktige og kortsiktige milepæler.

Til slutt vil jeg også heve en advarende pekefinger. PC-versjonen kommer med Denuvo, det desidert mest forhatte av DRM-systemer som EA dessverre ser ut til å se på som et nødvendig onde, men også noe som har negativ innvirkning på datamaskinens ytelse. Det er imidlertid ingen overraskelse, med tanke på at fjorårets tittel også brukte det samme, og til gjengjeld får du også den desidert beste versjonen av spillet. Så det er da noe.

Til syvende og sist er det imidlertid rimelig å si at F1 24 bygger videre på tradisjonen og tilbyr den mest komplette og dristige representasjonen av sporten du kan finne på konsoll eller PC. Både online og offline er det mye å gjøre, og racingen er like spennende som alltid. Jeg har vanskelig for å se at det er behov for et nytt spill hvert år, og ærlig talt hadde det vært mer enn nok med ett annethvert år, men det er som det er. Du må bare nyte det, fortsette med det og være fornøyd. F1 er kommet for å bli, og er like bra, eller bedre enn noen gang.