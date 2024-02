F1 24 annonsert sammen med teaser og lanseringsdato

Verdens raskeste motorsport får sin sedvanlige, forventede oppdatering i år med EAs F1 24, som nå er offisielt annonsert sammen med en kort teaser-trailer og lanseringsdato. Den 31. mai er nemlig dagen racingfans kan se frem til å gi gass og suse rundt på noen av verdens mest ikoniske baner.

En fullstendig avsløring med gameplay og nyheter er lovet snart, men inntil videre må vi nøye oss med teaseren og løftet om hva som kommer. Så nå krysser vi fingrene for at det blir et skritt i riktig retning.

I dag kunngjør vi at EA SPORTS™ F1® 24 kan forhåndsbestilles nå på Xbox, PlayStation og PC og lanseres 31. mai. F1®️ 23-spillere som forhåndsbestiller, kan kaste seg ut i Time Trial-utfordringer med utvalgte helt nye 2024-teambiler før helgens åpningsløp.

I tillegg belønner et nytt lojalitetstilbud førere som eier F1® 2021, F1® 22 eller F1® 23 med 15 % rabatt når de forhåndsbestiller F1® 24 Champions Edition**.

"For første gang kan våre F1 23-spillere nå få umiddelbar tilgang til 2024-sesongen med noen av favorittlagene og -førerne sine før helgens første Lights Out."

Ser du frem til F1 24, og hvilke forbedringer håper du å se i F1 23?