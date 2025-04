F1 25: Hva er nytt i My Team og karrieremodus?

HQ

La oss få dette ut av veien med en gang. Hvis du så den nylige avsløringen av Codemasters' F1 25, vil du være kjent med at spillet har mange lovende forbedringer og tilbakevendende ideer. Det er LiDAR-skannede spor, den tredje Braking Point -delen, justeringer til My Team, og så mye mer. Selv om vi snart vil kunne fortelle deg om mange av disse tingene, kan vi i dagens forhåndsvisning bare fokusere på Career Mode og My Team. Så for tanker om noen av de andre elementene, som er offentlig tilgjengelige kunngjøringer, må du vente litt lenger ...

Men uansett, la oss komme rett inn i kjøttet av denne forhåndsvisningen ved først og fremst å snakke om Career Mode. For å være ærlig er det ikke mye her som du virkelig vil legge merke til som en endring. Career har alltid vært en av F1s beste funksjoner, og det er derfor ikke akkurat en overraskelse at Codemasters holder seg til sine våpen. Alle de sentrale delene av å kunne velge et team og en fører og deretter oppleve 10 sesonger med Formel 1-racing er tilbake igjen, bortsett fra at det nå er litt mer raffinert, med justeringer og forbedringer på noen av de mer underordnede og mindre eksepsjonelle områdene i tidligere utgaver. Intervjuene er mindre tafatte og mer troverdige, aktivitetene utenfor banen er litt mer engasjerende, og selve forberedelsene til løpshelgene og Grand Prix-actionen er like spennende som alltid. Codemasters vil fortelle deg om en rekke justeringer de har gjort her, men som tilfellet er i EA Sports FC, PGA Tour 2K, og stort sett alle andre sportstitler, er årets F1 Career Mode bare et marginalt mer raffinert forsøk på den nåværende formelen.

My Team er ganske annerledes, men før jeg kommer til hva som er forandret i denne modusen, la oss snakke litt om det som alle er mest interessert i: racingen. F1 25 er en sterk forbedring i forhold til F1 24 for brukere av alle hjul eller sim-rigg. Spillet føles mye mer responsivt og mindre frustrerende å kjøre, samtidig som det byr på de ulike komplikasjonene som gjør enhver simulert racerbil fremragende. Spillet er velkjent, men stramt, grafikken er fantastisk, motspillerne er vanskelige å slå når de er satt til en høyere vanskelighetsgrad, og alt dette samtidig som det gir en kjørefølelse som ikke eksisterer på en slik knivsegg at den minste feil vil få deg til å kjøre inn i en vegg.

Med kontroller er spillet litt mer kronglete, og byr på et mye mer utfordrende styringssystem å mestre, der det er vanskeligere å finne grensen på grunn av mangelen på presisjonen som følger med ratt og pedaler. Likevel fungerer det omtrent så bra som man kan forvente, og jeg vil gå så langt som å si at årets spill kommer til å by på en mye bedre og mer komplett kjøreopplevelse.

Uansett, My Team. Denne modusen har virkelig fått en del endringer. Den tidligere dynamikken der spilleren skulle ta på seg rollen som en bisarr eier-sjåfør-kombinasjon er nå borte, og i stedet spiller du to mer atskilte roller.

Den første er eieren som tar på seg alle ledelses- og forretningssentriske oppgaver. Dette kan være å sette opp laget i utgangspunktet - som nå presenterer mye mer komplekse tilpasningsmekanismer som lar deg lage mer troverdige og varierte farger - men også å velge førerpar og signere de beste kontraktene, akseptere de mest oppnåelige sponsoravtalene, lede laget nedover den rette forsknings- og utviklingsveien, administrere økonomien, og alt mens du holder oversikt over fanvurderingen din. Dette er et nytt system som i bunn og grunn ser hvor godt likt teamet ditt er. En etablert organisasjon som Ferrari eller Mercedes-AMG vil ha en svært høy rating på grunn av tidligere suksess eller sin historiske fortid, mens lag som Haas vil ha lavere rating på grunn av sin relative unge alder og vanligvis dårligere resultater. I My Team vil utfordringen som eier være å øke denne rangeringen blant fansen, og dermed gjøre laget ditt til det laget du skal slå.

Det finnes også oppdateringer av hovedkvarteret som gir deg ytterligere ansvar for ledelsen og bemanningen av et Formel 1-team. Det er ikke på langt nær så komplekst som det Frontier Developments tilbød i F1 Manager -serien, men det fungerer, og det er mer engasjerende enn det som tidligere var tilgjengelig i racingtittelen.

I likhet med førerrollen vil du her påta deg oppgavene til ett av de to alternativene du signerer i starten av sesongen. Det er slutt på å hele tiden prioritere karakteren din fremfor førerparet ditt, for nå er målet å sikre teamets suksess ved å hjelpe begge førerne til å trives både på og utenfor banen.

Alt i alt ligner My Team på det vi pleide å se, bortsett fra at mange av de merkeligere og merkelige elementene som vi hadde en tendens til å ignorere i tidligere F1-spill, har blitt adressert og nå gir mye mer mening. Og i denne spillmodusen er det verdt å merke seg at du alltid vil spille som det 11. laget på gridden. Det kan være din egen kreasjon, den fiktive Konnersport-organisasjonen fra Braking Point, eller APX GP-organisasjonen fra den kommende live-action-filmen.

Det kan høres ut som om F1 25 er ganske likt tidligere spill, og selv om det definitivt ikke er en stor endring i formatet (som til syvende og sist speiler den virkelige F1 på kanskje den minst beundringsverdige måten), er det noen virkelig lovende og spennende endringer planlagt, men du må følge med for å høre mer om dem.