F1 25: Sesongpakke 2026

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Som fan av sporten og spillene føltes det litt trist at 2026 skulle bli det første året på lenge uten et helt nytt Formel 1-spill. Nei, i stedet bestemte EA og Codemasters seg for å samle de nye bilene, reglene, banene og førerne i en stor oppdatering – en såkalt Season Pack – og selge den til en rabattert pris.

En smart beslutning? Vel, det kommer an på hvordan man ser på det. F1 har ikke vært noen stor inntektskilde, og spillene fra de siste årene har dessverre solgt ganske dårlig. Det kan virke litt rart, med tanke på at sporten er mer populær enn noensinne, i stor grad takket være Netflix og Drive to Survive, men også takket være Liberty Media og deres uopphørlige satsing på tettere kontakt mellom fans og F1-stjernene.

Så det er forståelig at de nå tar en mer forsiktig tilnærming, selv om det er litt skuffende. Tross alt har sporten gjennomgått en av de største endringene på mange år med de nye reglene, og selv om det er mye å sette pris på med 2026 Season Pack, er det vanskelig å riste av seg følelsen av at det for det meste fremstår som en kostbar oppdatering for et ett år gammelt spill.

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Ja, du merker noen forskjeller. Bak rattet føles F1-bilene litt livligere, og nye funksjoner som Overtake Mode skaper noen interessante strategiske muligheter. Alle lagene har også blitt oppdatert, og de to nye (Audi og Cadillac) er selvfølgelig representert, i likhet med den nye banen i Madrid, som gir et herlig pust av friskhet. Men det er omtrent der det slutter.

For selv om Codemasters har gjort en god jobb her, føles alt også så håpløst forutsigbart og, helt ærlig, ganske kjedelig. Det er ingen nye spillmoduser eller store endringer utover det som allerede er nevnt, og på en måte er dette bare fjorårets F1-spill med et nytt strøk maling og en ny finish. Karrieremodusen er stort sett den samme, med en oppdatert startoppstilling og kalender, men strukturen forblir uendret. Så hvis jeg skal være litt streng her, føles det mer som et «bilpakke» enn noe annet, en evolusjon snarere enn en revolusjon, og jeg hadde håpet på betydelig mer enn dette. Jada, fysikken er justert og reglene implementert, men mye av innholdet er kjent.

Det er derfor også vanskelig å rettferdiggjøre den ganske høye prislappen på 22 pund, og helt ærlig burde dette ha vært en gratis oppdatering og ikke et premiumprodukt. De som, i likhet med undertegnede, følger sporten flittig hele året, vil finne glede i de nye (om enn få) endringene. De to nye lagene, de nye reglene, bilene og den litt endrede følelsen gir tross alt pakken en viss eksistensberettigelse. Men for de som ikke allerede er innbitte F1-fans, er det langt vanskeligere å anbefale den.

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F1 25: 2026 Season Pack er kompetent, godt laget og til tider virkelig underholdende, akkurat som basisspillet. Plattformen er tross alt svært stabil. Det er trygt og litt kjedelig, men stabilt. Samtidig lider det av at innholdet føles – helt ærlig – ganske glansløst, spesielt i en så transformativ tid for sporten når så mye har endret seg.

Resultatet er derfor også ganske merkelig. Det lykkes absolutt med å fange følelsen av den nye generasjonen biler, men utover det er det svært lite nytt å finne her. F1 25: 2026 Season Pack føles dermed mer som en ettertanke og mangler fullstendig den gnisten og «wow»-faktoren som kunne gjort det til et opplagt kjøp for alle. I stedet sitter vi igjen med det som for det meste føles som et tamt forsøk på å presse penger ut av de mest dedikerte fansen.