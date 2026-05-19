F1 25s 2026 Season Pack avdukes senere denne uken

Det ble for en stund tilbake avslørt at 2025-utgaven av Codemasters' F1-spill ville være den siste på et par år, ettersom serien ville hoppe over en definert 2026-utgave for i stedet å tilby en oppdatering for 2025-versjonen som ville bringe spillet i tråd med den virkelige 2026-sesongen.

Mens vi venter på å høre mer om hva dette vil tilby, har EA og Codemasters nå bekreftet at 2026 Season Pack vil bli avduket i sin helhet senere denne uken den 20. mai, med en trailer som skal deles i morgen.

I hovedsak kan vi forvente at alle fører-, personell- og bilendringer vil gjenspeiles i spillet, inkludert ankomsten av Cadillac som det 11. laget på nettet med Valtteri Bottas tilbake i førersetet og med hovedrollen på forsiden av denne sesongpakken også.

Det er uklart hvor stor denne pakken blir og også hvordan den vil bli priset, men en rimelig gjetning er at lanseringen er nærmere enn lenger unna, alt for å sikre at pakken kommer mens den virkelige sesongen fortsatt har mye å by på.