F1 25s sesongpakke for 2026 introduserer Cadillac og Audi, pluss Madrid-banen

Tidligere denne uken rapporterte vi om nyheten om at F1 25 snart vil bli utvidet med en massiv oppdatering som vil bringe spillet i tråd med den nåværende virkelige sesongen av hendelser. Siden vi ikke får en etablert F1 26 i år, vil denne 2026 Season Pack, som den kalles, være måten for Codemasters å introdusere de nye bilene, føreren og personellendringene, legge til de nye banene og mer.

2026 Season Pack har nettopp blitt avslørt i sin helhet, noe som betyr at vi nå vet hva vi kan forvente av den. De viktigste tingene å merke seg er at sportens "oppdaterte regler og forskrifter" blir introdusert, noe som betyr at 2026s bilmodeller vil bli innlemmet, og på samme måte som den pågående sesongen har to nye konstruktører på nettet (inkludert et 11. lag for første gang noensinne), blir både Cadillac og Audi lagt til. På samme måte, ettersom vi skal ta en tur til Madrid, Spania senere i år til den splitter nye Madring-banen, blir denne banen også lagt til i spillet, og det er første gang fansen kan kjøre banen som ekte biler ikke vil kjøre på før om noen måneder.

Lanseringsdatoen for 2026 Season Pack er satt til 3. juni, og når det gjelder prisen på DLC-en, kan du, hvis du allerede eier grunnspillet, få tak i DLC-en for kun £24,99/€29,99 på konsoll og £21,99/€24,99 på PC. Hvis du vil ha en samlet versjon som inkluderer basisspillet og 2026 Season Pack, vil dette sette deg tilbake £ 49.99 / € 59.99 på konsoll og £ 44.99 / € 49.99 på PC.