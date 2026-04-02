F1 Academy legger til nye løp i Canada og USA som erstatning for løp i Saudi-Arabia

HQ

Formel 1 avlyste de to løpene i Bahrain og Saudi-Arabia i april på grunn av krigen i Midtøsten, og bestemte seg for ikke å flytte dem eller erstatte dem, noe som gjorde 24-Grand Prix-sesongen til en 22-Grand Prix-sesong. Andre motorsportkonkurranser, som MotoGP, prøvde noe annet: De flyttet Qatar Grand Prix fra april til november.

F1 Academy prøvde en annen idé. Etter at løpene i Saudi-Arabia ble avlyst, la de til et nytt løp i Montreal og Austin: Montreals Circuit Gilles Villeneuve vil være vertskap for den andre runden av F1 Academy i mai, og Austin vil være det femte stoppet i oktober. De nye stoppene i Canada og USA vil ha et format med tre løp, med et åpningsløp som vil fungere som en kvalifisering for å avgjøre startoppstillingen for det påfølgende løpet.

Flyttingen gjenoppretter kalenderen til 14 løp fordelt på seks runder i fem land. F1 Academy, som ble lansert i 2023, er en konkurranse for kvinner i alderen 16 til 25 år.