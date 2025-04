F1 Academy-mesteren er frisk etter skremmende krasj i Barcelona, men blir trakassert på nettet

HQ

Marta García, 24 år gammel spansk sjåfør, mester i det første F1 Academy i 2023, er på bedringens vei etter en forferdelig krasj under Le Mans Cup-løpet på Circuit de Barcelona-Catalunya sist lørdag.

García, som kjører for Iron Dames-teamet, ledet testene i GT3-klassen, men hennes Porsche 911 ble påkjørt bakfra av Eliseo Donno som kjørte en AF Corse Ferrari, noe som sendte henne av banen og inn i en dekkbarriere. Sammenstøtet, som var på 21 G, førte til at bilen tok fyr, og hun ble for en kort stund fanget inne i bilen fordi døren var blokkert.

Hun fortalte at hun fikk panikk da røyken trengte inn i cockpiten, men heldigvis ble hun reddet av marshaler og sendt til sykehus. Hun kom ikke til skade, men ble holdt under observasjon på grunn av røykforgiftning.

Mandag skrev hun på sosiale medier at hun var på bedringens vei, og at det var et av de tøffeste øyeblikkene i karrieren hennes. Hun takket fansen og teamet sitt for støtten. Donno ba senere om unnskyldning, da han tok på seg hele skylden for hendelsen. Til tross for det ble hun fortsatt utsatt for netthets på nettet ... bare fordi hun var kvinne.