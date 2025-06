F1-eier Liberty Media kan kjøpe MotoGP, avtalen er godkjent av EU-kommisjonen

HQ

Liberty Media, den amerikanske eieren av Formel 1, vil også bli eier av MotoGP. Mandag offentliggjorde alle involverte parter (Liberty Media og de nåværende rettighetshaverne Dorna Sports) en uttalelse om at EU-kommisjonen har gitt "ubetinget godkjenning" til å fullføre oppkjøpet, som vil bli gjennomført senest 3. juli 2025.

Avtalen ble kunngjort i mars 2024, men gitt størrelsen på transaksjonen (4,2 milliarder dollar, 3,64 milliarder euro) vakte den forståelig nok bekymring hos markedstilsynsmyndighetene, ettersom Liberty Media ville eie to av de største motorsportkonkurransene i verden, noe som kunne gi dem en urettferdig fordel når det gjaldt kringkastingsrettighetene.

Men "i henhold til EUs fusjonsforordning konkluderte Kommisjonen med at transaksjonen ikke vil skape konkurranseproblemer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet", opplyser EU. Liberty Media vil kjøpe 84 % av aksjene fra Dorna Sports, det spanske selskapet som eier MotoGP. Dornas ledelse vil beholde 16 % av virksomheten.

"Vi tror sporten og merkevaren har et betydelig vekstpotensial", sier Derek Chang, president og administrerende direktør i Liberty Media. I fremtiden kan vi forvente at MotoGP vil appellere til et bredere globalt publikum. "MotoGP er en av de mest spennende sportene på jorden, og vi ser frem til å akselerere sportens vekst og utvide rekkevidden til enda flere fans over hele verden", sier Carmelo Ezpeleta, administrerende direktør i Dorna Sports.

Å få frem MotoGPs sanne potensial og gjøre det til en verdensomspennende sport

Liberty Media håper å gjøre det samme som de gjorde med Formel 1: å gjøre en relativt nisjepreget konkurranse til et verdensomspennende fenomen. Når det gjelder F1, bidro Netflix-serien Drive to Survive, som ble lansert under pandemien, til å øke F1s popularitet i andre markeder, spesielt i USA, som kommer tilbake til konkurransen neste år med et nytt team, Cadillac. F1-filmen med Brad Pitt, som lanseres denne uken, er nok et skritt i retning av å gjøre F1 mer universell.

MotoGP er enda mer nisjepreget, ganske populært sør i Europa, men stort sett ignorert alle andre steder, der de fleste toppteamene og førerne kommer fra Italia og Spania. Med en mer aggressiv markedsføringskampanje, der førerne gjøres til kjendiser, og sannsynligvis noen strategier i andre medier som filmer eller TV-serier, kan MotoGP virkelig bli en verdensomspennende konkurranse.