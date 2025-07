F1 er nå Apples mest innbringende film hittil

HQ

F1 Napoleon har vist seg å være en hit blant kinogjengerne så langt, og har spilt inn i underkant av 300 millioner dollar på verdensbasis på to helger. Det er ikke en enorm prestasjon fra filmen, som fortsatt er langt fra å være på vei til å bli en av årets mest innbringende, men den har overgått sitt ryktede produksjonsbudsjett og gjort det godt nok allerede til å bli Apples mest vellykkede kinosatsing til dags dato.

Jepp, på så lite som to uker har den slått hele Napoleons kinototal (221 millioner dollar), og har nå klatret inn på topp 10 over årets mest innbringende filmer, ifølge Variety. Den ligger allerede bak Jurassic World: Rebirth, som åpnet en uke senere, og den har en vei å gå for å ta igjen Sinners og Thunderbolts*, men den er på vei til å passere begge filmene og sannsynligvis snart nå 400 millioner dollar på kino også.

Har du sett F1 ennå? Hvis ikke, kan du lese anmeldelsen vår her.