F1 får fire Oscar-nominasjoner, inkludert beste film, men blir snytt i én viktig kategori

F1 The Movie, eller bare F1, har vært en av overraskelsene i den nylige kunngjøringen av Oscar-nominasjonene for 2026, ettersom den har fått fire nominasjoner, de forventede tekniske kategoriene (Beste visuelle effekter, Beste klipping, Beste lyd) ... samt Beste film, noe som plasserer Formel 1-filmen blant de 10 beste filmene i 2025 for Academy-velgerne.

Den følger i fotsporene til det tidligere samarbeidet mellom produsent Jerry Bruckheimer og regissør Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick, som fikk seks nominasjoner, inkludert beste film, beste adapterte manus, beste originalsang, beste klipping, beste visuelle effekter og vant beste lyd i 2023, til tross for at det var en svært kommersiell film med liten "kunstnerisk verdi" utover ren underholdning (noe som ikke er en dårlig ting, men noe som sjelden blir verdsatt av Oscar-velgerne).

F1 har imidlertid blitt snubbet i en kategori mange spådde at den ville bli nominert: Beste originalmusikk for Hans Zimmer. Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another og Sinners har blitt nominert i denne kategorien.

I andre kategorier har Zimmer vært nominert for det fengende lydsporet til Formel 1-filmen (angivelig inspirert av Lewis Hamilton selv), inkludert hovedsakelig de to andre store filmprisene i USA, Critics' Choice Awards og Golden Globes, samt andre priser som Hollywood Music In Media Awards.

