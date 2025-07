F1-filmen passerer 500 millioner dollar

HQ

Verdens raskeste motorsport fortsetter sin suksess - denne gangen på det store lerretet. Apples F1 -film, med Brad Pitt i hovedrollen, har nå passert 500 millioner dollar på kino på verdensbasis. Filmen hadde premiere 27. juni, og på under en måned har den blitt Apples hittil mest suksessrike kinofilm.

Suksessen har vært så overveldende at det er planlagt en ny IMAX-premiere i august, noe som sannsynligvis vil gi billettsalget enda et oppsving. I løpet av kort tid forventes det også at F1 vil overgå de samlede inntektene til alle tidligere Apple-originalfilmer - en bemerkelsesverdig prestasjon som langt har overgått bransjens forventninger, spesielt i internasjonale markeder.

Filmen hadde riktignok skyhøye produksjonskostnader, angivelig nærmere 300 millioner dollar, men Apple sies å være "ekstremt fornøyd" med resultatet. Filmen har også ført til en bølge av nye Apple TV+-abonnementer.

Hvorvidt Apple vil satse på flere kinofilmer i fremtiden, gjenstår å se - men med F1 har de kanskje funnet sin egen formel for kinobesøk.