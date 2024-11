F1-førere klager over FIAs absurde retningslinjer mot banning: "Våre medlemmer er voksne"

HQ

Grand Prix Drivers' Association (GPDA) har lagt ut en uttalelse på Instagram, der de klager over FIAs strenge retningslinjer mot banning, etter at førere som Max Verstappen og Charles Leclerc ble bøtelagt for å ha sagt stygge ord på pressekonferanser.

Førerne er ikke enige med FIA, og alle de 20 F1-førerne stiller seg bak GPDA-uttalelsen, som sier at "det er forskjell på å banne for å fornærme andre og mer tilfeldige banning, som du kan bruke for å beskrive dårlig vær eller et livløst objekt som en F1-bil, eller en kjøresituasjon".

Verstappen ble straffet for å "utføre noe arbeid av offentlig interesse" etter å ha bannet mens han refererte til Red Bull-bilen sin. Leclerc ble bøtelagt med €10 000 (£8 319) under lignende omstendigheter, da han snakket om et øyeblikk der han nesten mistet kontrollen over bilen i Sao Paulo Grand Prix, selv om den kan reduseres med halvparten hvis han lover å ikke banne igjen i løpet av de neste 12 månedene.

"Våre medlemmer er voksne mennesker", sier GPDA i en sterk uttalelse

Førerne synes denne politikken er latterlig, og det samme gjør GPDA, som mener at "førerbøter ikke er passende for vår sport", at det gir et negativt bilde av sporten, og som til og med er bekymret for hvordan FIAs økonomiske bøter fordeles.

"Dessuten er våre medlemmer voksne mennesker, de trenger ikke å få instruksjoner via media om noe så trivielt som bruk av smykker og underbukser", legger de til, samtidig som de "oppfordrer FIA-presidenten til også å vurdere sin egen tone og språkbruk når han snakker med våre medlemsførere".

GPDA snakket kanskje om FIAs president Mohammed Ben Sulayem, da han sa at F1 "bør skille mellom vår sport - motorsport - og rapmusikk", ord som førere som Lewis Hamilton kritiserte for å være stereotypiske og rasistiske.