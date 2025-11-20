F1-førerne forbereder seg på et "utrolig vanskelig" løp i Las Vegas med varslet regn

HQ

Den siste delen av Formel 1-sesongen starter denne helgen i Las Vegas, i det som forventes å bli et veldig vått løp, med værmeldinger som spår regn på torsdag og fredag. Løpet finner sted lørdag kveld, og førerne må belage seg på å kjøre i regn, noe som byr på flere utfordringer, men også uforutsigbare elementer som kan gjøre det enda mer spennende.

Charles Leclerc fra Ferrari, som endte på andreplass i 2023 bak Verstappen til tross for at han startet fra pole position, forventer at de "ikke kommer til å starte som favoritter". "Denne sesongen har vi ofte slitt mer enn andre i lave temperaturer. Så når vi ser på værmeldingen, starter vi ikke som favoritter. Men dette er også sesongens siste gatebaneløp og en av mine favoritter, og som alltid når du kjører mellom veggene, kan det dukke opp flere muligheter, sa monegaskeren på mediedagen før treningene.

McLaren-førerne Lando Norris og Oscar Piastri, de to aspirantene til tittelen, forventer at det blir en "utrolig vanskelig bane i regnet", uten rom for feil. "Du har de hvite linjene, all malingen og sånt ... det er ganske forferdelig til tider når du sitter i bilen og kjenner på slike ting. Det blir en vanvittig utfordring, tror jeg, om det forblir vått, sa F1-fører Lando Norris.

George Russell fra Mercedes, som vant i Nevada-ørkenen i fjor, er enig... og tror dette kan bli banen der McLaren ikke klarer å vinne, på grunn av banetypen, og sammenligner den med Baku og Montreal, de eneste der McLaren ikke fikk en pallplass.