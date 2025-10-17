F1 kommer til Apple TV i tide til juleferien

HQ

Det er bare en håndfull Formel 1-løp igjen i inneværende sesong, og det siste løpet på kalenderen finner sted 7. desember i Abu Dhabi. Det er syv uker igjen, og du lurer kanskje på hvordan du skal fylle tiden din etter at målflagget har vaiet. Den gode nyheten er at du ikke trenger å vente i spenning til neste sesong av Drive to Survive kommer i forkant av 2026-sesongen, ettersom strømmedatoen for Joseph Kosinskis F1 nå har blitt avslørt.

Det er bekreftet at F1 kommer til Apple TV så snart som 12. desember, altså fredagen etter at F1-sesongen er over. Rundt to uker før jul vil du kunne se den stjernespekkede filmen som for øyeblikket er årets sjette største film med 629 millioner dollar i billettinntekter.

Hvis du ikke har sett F1 ennå, kan du se en trailer for filmen nedenfor, og ikke glem å lese anmeldelsen vår. Amerikanske lesere vil kanskje også være interessert i å vite at Apple TV snart vil være stedet for å se alle live-arrangementer på F1.