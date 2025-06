F1 kommer til en sterk åpningshelg på 144 millioner dollar

HQ

Det ser ut til at Apple endelig har en kassasuksess på hendene. Etter noen få kamper tidligere, som Napoleon, som samlet inn 221 millioner dollar i hele sin kinoløp, er den nyankomne F1 på vei til å dverge det tallet.

Etter åpningshelgen trakk F1 inn hele 144 millioner dollar rundt om i verden, noe som er nok til å se filmen ha en av årets største åpningshelger så langt. Fordelingen har for det meste vært internasjonal (som forventet med tanke på Formel 1s rekkevidde), med 55 millioner dollar fra det amerikanske markedet og 88 millioner dollar andre steder. Det skal imidlertid sies at F1 var en svært kostbar film å lage, med et produksjonsbudsjett som hevdes å ligge et sted mellom 250 og 300 millioner dollar, ikke inkludert eventuelle ekstra markedsføringskostnader som ville ha påløpt på den globale presseturneen, og heller ikke inntektene som Apple vil miste til Warner Bros. som tok på seg kinodistribusjon for filmen.

I følge Variety er det også verdt å merke seg at Apple er mindre avhengig av kinotall enn andre produksjonsselskaper, ettersom de også kan lene seg på digitalt salg og on-demand-salg, og Apple TV+ abonnementer etter hvert, for å se filmen bringe inn ytterligere inntekter. Det store spørsmålet nå er om F1 kan gå i null og tjene inn kostnadene sine på kino alene.

Har du sett F1 ennå? Hvis ikke, kan du lese vår anmeldelse her.