F1-løpet i Nederland på Zandvoort er tilbake denne helgen for siste gang

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Formel 1-sesongen gjenopptas denne helgen etter en fire ukers pause, med det nederlandske Grand Prix på Zandvoort, en av de mest ikoniske banene i Formel 1-historien, som har vært med siden 1950, og som nå skal brukes for siste gang, fordi dette er det siste året i kontrakten og den vil ikke bli fornyet.

Det nederlandske Grand Prix ble arrangert på Zandvoort mellom 1950 og 1985. Louis Rosier vant de to første utgavene i 1950 og 1951 (Alberto Ascari vant i 1952 og 1953, årene da han også vant F1-mesterskapet – den siste gangen en italiener vant F1-tittelen, en ventetid som kanskje blir brutt i år av Andrea Kimi Antonelli).

Banen ble tatt tilbake på kalenderen i 2021, hvor fansen jublet ivrig for Max Verstappen, som vant i 2021, 22 og 23; Lando Norris og Oscar Piastri vant i 2024 og 2025. Arrangøren SportVibes konkluderte imidlertid med at Grand Prix-løpet ikke var økonomisk levedyktig, og til tross for forsøk på å gjøre det til et halvårlig arrangement (slik som skjedde med Barcelona), vil løpet bli trukket fra kalenderen og vil ikke komme tilbake i overskuelig fremtid.

Årets nederlandske GP, som går av stabelen 21.–23. august, blir også det eneste i Nederland med et sprintløp på lørdag. Det blir etterfulgt av det italienske GP i Monza 6. september og det spanske GP i Madrid 13. september.