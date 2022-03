F1 Manager 2022 annonsert

Nylig via en pressemelding avduket Frontier Developments F1 Manager 2022, et simuleringsspill der du spiller som teamsjef og velger din egen stab og sjåfører med mål om å skape et rykte for laget ditt gjennom de offisielle 2022-løpene.

F1 Manager 2022 forventes å lanseres denne sommeren, og det blir på PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og PC (via Steam og Epic Games Store). Denne tittelen er en del av en langsiktig avtale med F1 som innebærer flere titler, og er også første gang Frontier binder seg til en årlig sportslisens.

"There's never been a better time to be a Formula 1 fan, and we're excited to deliver a new way for F1 fans to immerse themselves in the biggest racing spectacle in the world. F1 Manager 2022 will deliver an experience for both new and long-term fans that is as authentic as it is exciting. Our commitment to the ever-changing world of Formula 1 will build a strong foundation for a long and special series that will evolve over time", sier spillregissør Andy Fletcher.

Se den offisielle hjemmesiden for nærmere detaljer om spillet.