HQ

Det er ikke lett å være forelsket i en sport. Det er spesielt vanskelig når ting ikke går som planlagt for favorittlaget eller favorittstjernen, og noen ganger er det vanskelig å holde tilbake frustrasjonen over situasjoner og avgjørelser som påvirker idolene dine. Når man sitter der på kanten av sofaen og ikke orker mer er det lett å slippe ut et og annet sint utbrudd i kampens hete.

Derfor er det kanskje ikke så rart at mange av oss av og til sier at "jeg kunne ha gjort en bedre jobb". Det er selvfølgelig ofte en ren løgn, men takket være spillenes fantastiske verden får vi av og til sjansen til å ta på oss roller som vi ellers aldri ville fått sjansen til å prøve eller oppleve. Det er tilfellet med F1 Manager, Frontier Development, en altomfattende simulator der vi får kontroll over et helt team og alle dets mange ulike komponenter, det være seg førere, strategier, økonomi og mye, mye mer.

Når det gjelder denne typen spill som tar sikte på å simulere den faktiske styringen av et stort team, blir Football Manager ofte nevnt som den gylne standarden som alle ønsker å nå. Det er tross alt en elsket serie som har eksistert siden begynnelsen av 90-tallet, og hvis database er så full av nyttig og oversiktlig informasjon at selv folk i bransjen sies å bruke den. Noe F1 Manager neppe kan skryte av, og etter fjorårets tvilsomme debut har teamet mye å bevise for oss fans av sporten.

Styr teamet ditt ned til minste detalj, fra å finne nye førere til hvor sponsorpengene kommer fra.

Dette er en annonse:

For de av dere som ga spillet en sjanse i fjor, vil mye være gjenkjennelig i årets utgave, slik tilfellet ofte er med spill som fornyes hvert år. Men fundamentet i fjorårets spill var likevel ganske sterkt, og det var ingen grunn for Frontier Developments til å prøve å finne opp hjulet på nytt med F1 Manager 2023. I stedet har de fokusert på å videreutvikle de ulike konseptene og skape flere tydelige nyanser i spillet med forbedret simulering og utvidede muligheter på (nesten) alle områder.

Vi tilbys også en rekke nye kameravinkler, regler tilpasset årets F1-sesong og et av de nyeste tilskuddene: Scenarios. Denne spillmodusen lar deg mer eller mindre skrive om hendelser fra sesongen i ulike vanskelighetsgrader. Som å prøve å gi seieren i Monaco til Fernando Alonso i stedet for Max Verstappen. Det er et velkomment og spennende tillegg som vi har sett i flere andre managerspill opp gjennom årene. En annen utrolig velkommen forbedring fra det forrige spillet er den mer involverte mekanikken i kompliserte etapper, for eksempel de kritiske depotstoppene som F1-bilene tvinges til å foreta.

Du får større mulighet til å trene mekanikerne dine og fokusere på ulike aspekter. Fokuserer du på fart eller nøyaktighet? Og denne forbedringen i mengden interaksjon går som en rød tråd gjennom hele spillet. For på samme måte som du kommuniserer med førerne og staben din, får du også muligheten til å gjøre det med de andre teamlederne. Det er en konstant strøm av pågående samtaler i innboksen din, og hvis du for eksempel prøver å lokke til deg en fører fra et annet lag, kan du regne med reaksjoner.

Spa er fullt av drama, og for en gangs skyld tørt!

Dette er en annonse:

Det er noe som får spillet til å føles mer levende, og et aspekt Frontier Developments absolutt bør fortsette å utvikle, spesielt siden det foreløpig fortsatt føles ganske overfladisk og kunne hatt mer dybde og kompleksitet. Men jeg skal ikke klage for mye, det er fint å i det minste ha muligheten for interaksjon mellom teamlederne. Det er tross alt ikke i den virtuelle innboksen du skal tilbringe tiden din. Nei, dette handler mer om å planlegge ressursene dine og maksimere strategiene dine under løpene, og mye av tiden din vil gå med til å stirre på utviklingsskjermen.

Her planlegger du bilen og dens mange ulike aspekter som chassis, hjuloppheng, vinge og alle de andre komponentene som utgjør en F1-bil. I tillegg får du også kontroll over når du vil bruke den begrensede tiden din i vindtunnelen, og alt må til syvende og sist balanseres mot den stadig tikkende klokken og kostnadstaket som alle team er underlagt. Utviklingen kan for eksempel forseres, men det koster mer, og i tillegg må du også sørge for at teamets to biler har en god balanse mellom komponentene.

Ofte ender man opp med et lappeteppe av deler fra ulike generasjoner. Ofte er de også helt forskjellige mellom de to bilene, ikke minst hvis den ene har vært involvert i flere ulykker enn den andre. Noe som raskt kan ødelegge de dyre oppgraderingene dine, og før du vet ordet av det har du to vesentlig forskjellige F1-biler å planlegge strategier for. Det er en fascinerende slagmark i stadig utvikling, fylt med variabler, muligheter og (noen ganger) mirakler.

Oppmuntre førerne til å bruke ulike strategier under løpene, men vær forberedt på konsekvensene.

Til tider er det faktisk mirakuløst hvor godt og detaljert F1 Manager 2023 klarer å simulere årets sesong. Noe som kan sees på som både en styrke og en svakhet, for hvis vi ser bort fra Red Bull med sitt brutale teknologiske forsprang (ja, det gjenspeiles også her i spillet), er de resterende teamene ganske balanserte, og som et resultat er spillet heller ikke spesielt nybegynnervennlig. Det føles mer som en voldsomt kompleks, høyteknologisk dans med innslag av menneskelig drama. Det er vanskelig å klatre oppover i hakkeordenen, og de ulike banene med sine varierende værforhold kan også lett spolere selv de beste planer.

Så når det er løpshelg, handler det om å ha kontroll, og du får muligheten til å virkelig ha kontroll. Alt fra treningsøkter til kvalifisering og løp simuleres med overraskende robust AI. Under forberedelsene før løpet gir førerne deg også tilbakemeldinger om innstillinger som du kan prøve å justere etter beste evne i menyene. I tillegg til dette er det også mulig, eller rettere sagt forventet, å lage individuelle strategier for de to bilene før løpet. Det kan dreie seg om antall stopp, hvilke dekk bilene skal starte med osv.

Det er også mulig å påvirke førerne under løpet, om enn i begrenset grad. Du kan for eksempel oppfordre dem til å øke farten, hvordan de bruker ERS eller til å være mer aggressive og angripe. Valg som også innebærer en viss risiko, og som kan ende opp med at føreren gjør feil som kan koste både plasseringer og, hvis det går riktig ille, skade bilen og resultere i dyre reparasjoner. Dette vil i sin tur påvirke muligheten til å investere i videreutvikling av komponentene.

Regn og uvær kan stikke kjepper i hjulene for de godt planlagte strategiene dine, så du må tilpasse deg raskt.

Simuleringen og dens mange aspekter er rett og slett strålende, det er i hvert fall det mine (omtrent) fire dager med spillet har overbevist meg om. Lyden i F1 Manager 2023 er også veldig bra, med mange lydklipp fra alle førerne og teamlederne, noe som virkelig bidrar til realismen. Et av høydepunktene er, kanskje ikke overraskende, å høre Yuki banne som en sjømann, noe som er vanskelig å bli lei av - og ja, jeg gjorde det selvfølgelig til mitt livs mål å ta meg av den famlende AlphaTauri.

Visuelt sett er spillet en mer blandet fornøyelse. Menyene er tross alt der du kommer til å tilbringe mesteparten av tiden din, og de er alle, til tross for sin kompleksitet, pent presentert. Løpene er derimot en annen sak, der ekte videoklipp blandes med spillets 3D-motor, med blandet resultat. For selv om spillet har evnen til å være overraskende vakkert til tider - spesielt fra førerens cockpit - kan øyeblikk som feiringen på pallen se direkte groteske ut. Det er imidlertid aldri noe som ødelegger opplevelsen, og kanskje oftere enn ikke fremkaller det en latter eller to.

Så hva er poenget, er F1 Manager 2023 verdt pengene selv om utvikleren har et svært frynsete rykte etter behandlingen av fjorårets spill? For å være ærlig er det et vanskelig spørsmål å gi et konkret svar på, for i utgangspunktet er årets spill veldig, veldig bra fra et simulatorsynspunkt. Joda, de datastyrte førerne kan oppføre seg som idioter fra tid til annen, og visuelt er spillet litt ujevnt. Men hvis du, som meg, elsker F1 og drømmer om å oppleve hvordan det er å trekke i trådene bak kulissene i et av de ti teamene, er dette det beste alternativet, og det faktum at både F2 og F3 er inkludert i pakken, er prikken over i-en.

Ja, Las Vegas er selvfølgelig inkludert!

Kort sagt, jeg synes det er vanskelig å ikke elske F1 Manager 2023, men nå er det også viktig at Frontier Developments følger opp, støtter og ikke minst oppdaterer spillet etter hvert som sesongen skrider frem. Med andre ord, ikke velg å la det ligge i veikanten, ødelagt og mangle et dekk. For arbeidet de har gjort er solid, og den strategiske dansen du inviteres til er spennende og herlig kompleks, forutsatt at du er litt av en F1-nerd. Det bygger videre på det sterke fundamentet fra i fjor og utvider og forbedrer seg på så godt som alle områder på en helt strålende måte.