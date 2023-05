F1 Manager 2023 bekreftet

Det har vært en stor helg for F1-spill, for som om det ikke var nok at Codemasters kunngjorde når vi kan se frem til F1 23 har Frontier Developments avslørte at F1 Manager 2023 også er på vei.

I motsetning til racingspillet holdes dette simuleringspillet veldig tett til brystet akkurat nå, bortsett fra at vi får vite at spillet kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series.

Likevel, hvis du er en fan av F1 kan det antas at spillet kommer om rundt 3 måneder siden F1 Manager 2022 debuterte i slutten av august i fjor.