F1 Manager 2023: Har Frontier forbedret sin simuleringsformel eller forkludret sin strategi?

Vi vet alle hvordan det er å se på et idrettslag som gjør feil, for så å hevde av full hals at du kan gjøre det bedre enn de betalte proffene. Videospill gir deg sjansen til å bevise om du kan (eller mer sannsynlig ikke kan). I motorsportens kongeklasse, Formula 1, har vi i årevis kunnet kjøre på banen i elitesportsbiler som en del av F1-spillserien, men fra og med i fjor fikk vi muligheten til å sitte i depotet og lede teamets strategiske arbeid i rollen som teamleder. Etter lanseringen av den første tittelen i denne serien i fjor fikk jeg nylig sjansen til å prøve F1 Manager 2023 for å se hvordan simuleringsspillet fra Frontier Developments utvikler seg og hvordan det forbedrer forgjengeren.

Men før jeg går nærmere inn på de nye funksjonene, la meg først snakke om spillet som helhet. I likhet med sin forgjenger er F1 Manager 2023 et svært intuitivt og lettfattelig simuleringsspill - spesielt hvis du allerede har en forståelse av Formula 1. Du kan velge løpsstrategier i løpet av helgen, justere bilen etter treningsøkter, velge hvilken dekkblanding du vil bytte til under en pit, be føreren din om å øke farten, senke farten, administrere dekkslitasje og drivstoffmengder og alle de andre tingene som strategiteamene og prinsippene må gjøre i løpet av løpshelgene. Og dette kommer i tillegg til det som skjer utenfor banen, som å sørge for at føreren og de ansatte er fornøyde og har kontrakter, eller rettere sagt har fått sparken hvis de ikke presterer som de skal. I tillegg kommer forventninger fra sponsorer og samarbeidspartnere, og alle de andre triksene og dingsene som følger med det å drive og administrere et globalt idrettslag.

På den mer F1-sentriske siden av virksomheten kommer bilutviklingen og oppgraderingsstrategien. Hvilke deler vil du utvikle, og hvordan skal de produseres (f.eks. for høyhastighetsbaner eller med tanke på downforce og krappe svinger)? Hvordan skal du lære opp pit-teamet slik at de kan jobbe så effektivt som mulig under et løp? Hvordan bygger du opp et team av seniormedarbeidere som organiserer og driver de mindre elementene som ikke krever din oppmerksomhet? Alle disse områdene er innlemmet, og selv om det kan virke som mye å håndtere (og det er det også), er det meningen at det skal føles slik når du går inn i rollen som sjef for dette enorme, store teamet.

Men som jeg nevnte tidligere, er simuleringssystemene og HUD-en så intuitivt laget at du etter noen minutters tilvenning kan begynne å gjøre store grep og endringer. Det er ikke som et bystyringsspill der man først forstår alle nisjeelementene etter mange timers erfaring. Systemene som Frontier har skapt, er enkle å navigere i, men byr likevel på massevis av dybde når du begynner å åpne dem.

Når det gjelder hvordan spillet faktisk fungerer, fungerer du i hovedsak som tilskuer til et Grand Prix. Du ser bilene kjøre rundt på banen fra en rekke kameravinkler, men i motsetning til en tilskuer kan du snakke med og kommandere føreren din for å hjelpe ham med å vinne løpet for teamet. I motsetning til F1-spillene fra Codemasters er det ingen kjøring involvert her, du har bare ansvaret for de strategiske elementene, noe som betyr at det er langt mindre praktisk og mye mindre krevende å spille. Fordi kjøringen ikke er det viktigste i dette spillet, synes jeg at bilene ofte ser ut som Scalextric og glir rundt på banen på en uvanlig måte. Det at bilene ikke klarer å holde seg fast på banen som en ekte F1-bil, går ut over innlevelsen i simuleringen, men siden du ofte fokuserer på statistikk og tall, er det ikke akkurat noe stort problem. Men dette er en kjent sak for fans av fjorårets spill.

Når det gjelder de nye funksjonene som F1 Manager 2023 ser ut til å tilby, er det i tillegg til bedre simuleringssystemer, mer data å konsumere på en gang og oppgradert (og vanligvis ganske imponerende) grafikk, noen andre nye måter å spille på. En av disse er Race Replay, som lar deg spille av viktige øyeblikk i den virkelige 2023-løpskalenderen. I forhåndsvisningen måtte du dra til Monaco i Aston Martin for å lede Fernando Alonso til seier over Max Verstappen. Alle som så løpet live, vet at dette ikke skjedde på grunn av en tabbe med feil slick-dekk da banen var for våt, noe som betyr at du her kan få Alonso til å montere Intermediate dekk på riktig tidspunkt og deretter peke ham i Verstappens retning for å slippe ham løs som en gepard på jakt etter byttet sitt. Ville Alonso faktisk ha vært rask nok til å vinne sin første seier på ti år? Nå kan du finne det ut.

Ellers lar F1 Manager 2023 deg være mer fri i forhold til hvordan du spiller. Liker du deg på Red Bull, men orker ikke å se Ferraris strategiteam rote til enda et løp? Da kan du forlate Red Bull og bli med Ferrari og løse problemene deres. Er du interessert i å se hva som ville skje hvis Daniel Ricciardo eller en F3-rookie erstattet Lewis Hamilton hos Mercedes-AMG? Nå kan du finne det ut. Muligheten til å leke med disse makroideene og -konseptene er der, men det er også flere mindre funksjoner, som for eksempel å forbedre førerens selvtillit etter en krasj eller en snurr, eller å ta høyde for tretthet i depotet i løpet av den tettpakkede og lange sesongplanen. Spillet som helhet føles bare mer raffinert og nøyaktig, og ja, dette gjelder også AI-en som styrer de andre teamene, så ikke forvent at Williams kommer til å heise Constructors Championship med det første igjen.

Hvis du er mindre interessert i selve racingen og mer i logistikken og strategien som er involvert i å drive et F1-team, vil du føle deg hjemme i årets F1 Manager. Det er, som du kan forvente, svært krevende, og det vil gi deg mange opp- og nedturer. Under forhåndsvisningen klarte jeg for eksempel å ødelegge Alonsos sjanser i Monaco, der veteranen endte på sjuendeplass, men kort tid senere sikret jeg meg en Mercedes-AMG-plass i første rekke på Silverstone - noe som virket helt umulig med tanke på formen til Red Bull. Poenget er at det er mye å gjøre i dette spillet, og de nye funksjonene og måtene å spille på åpner bare for enda større variasjon og situasjoner. F1 Manager 2023 er et godt eksempel på hvorfor jeg elsker Formula 1 så høyt, og jeg gleder meg til å teste det nærmere.