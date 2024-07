HQ

For tredje år på rad gir Frontier Developments oss muligheten til å komme bak kulissene i verdens raskeste motorsport. Men ikke som fører, nei, snarere i den langt mer komplekse rollen som teamsjef, der du tvinges til å lære deg å svømme blant de andre haiene. Det er en verden der alle spiser alle, der bare de tøffeste overlever, og der politiske intriger, intriger og tyverier er hverdagskost.

Hvor mange ganger har du ikke sittet der og revet deg i håret, uforstående overfor de tilsynelatende åpenbare beslutningene som må tas? Enten det er underpresterende førere som krasjer og koster teamet dyrt, eller nøkkelpersonell som flykter til konkurrentene, gir F1 Manager 2024 deg verktøyene du trenger for å håndtere disse situasjonene på best mulig måte.

Absolutt kontroll er mottoet når vi dykker ned i Frontier Developments' tredje spill i deres eminente F1 Manager -serie. En managementsimulator som har gått fra klarhet til klarhet siden debuten for mer enn to år siden, og selv om det var en vaklende og kritisert debut, har teamet siden den gang bevist sitt værd, og årets utgave er den beste hittil.

Som forventet handler det ikke om å finne opp hjulet på nytt med F1 Manager 2024. Det handler om å foredle og forbedre, og personlig hadde jeg ikke forventet noe annet etter bare ett års utvikling. Når det er sagt, er jeg utrolig glad for at vi endelig får muligheten til å skape vårt helt eget team som vi kan erobre F1-verdenen med.

Det er et utrolig velkomment tillegg og noe jeg faktisk er sjokkert over ikke var inkludert fra starten av, men Frontier Developments hadde sikkert sine grunner. Navn, bilfarger, logoer, kjeledresser osv. kan alle tilpasses etter eget ønske, og selvfølgelig kledde jeg Guenther Steiner Racing™ -mannskapet mitt i de mest spektakulært stygge antrekkene jeg kunne.

Innstillingene gir deg også full kontroll over hvor erfarent det nye racingteamet ditt faktisk er, med tydelige skyvemenyer som dikterer om sjåførene dine er nybegynnere eller arrete veteraner, hvor godt utviklet bilen din er i utgangspunktet, og hvor kompetente de ansatte og fabrikken, der utviklingen foregår, er.

Det er verdt å nevne at selv om det nå er mulig å designe egne logoer og farger, er disse verktøyene relativt enkle, spesielt sammenlignet med lignende systemer i andre racingspill. Men siden vi endelig har fått muligheten til å påvirke dette aspektet, skal jeg ikke klage for mye, og forhåpentligvis vil disse verktøyene være enda bedre neste år.

Det er tross alt spennende å lage sin helt egen organisasjon, ved å velge motorleverandør, sponsorer, teknisk stab og førere. Et klart (og svært velkomment) løft fra det forrige spillet i serien, noe som også leder oss rett inn i den neste store, etterlengtede endringen som F1 Manager 2024 disker opp med.

Nemlig muligheten til å drive din helt egen Driver Academy, noe som gir deg muligheter utover det som var tilgjengelig i F1 Manager 2022 og 2023. Du kan nå signere unge, lovende førere til ditt eget lag, uten at det påvirker deres pågående F2- eller F3-karriere. I stedet får de fortsette å konkurrere og dermed forbedre ferdighetene sine.

Det som også er spesielt gledelig her, er hvor godt Frontier Developments har lent seg på virkelighetens modeller og førere, som for eksempel Oliver Bearman som er i F1 Manager 2024 og knyttet til Ferrari, samt Liam Lawson som har kontrakt med Red Bull. Ikke at dette gjør det umulig å overtale dem til å gå over på din side, men det gjør det hele enda mer autentisk.

Et annet nytt og spennende aspekt ved F1 Manager 2024 er det som kalles "The Mentality System", som ikke bare gjenspeiler sjåførenes velbefinnende, men også teamet som helhet. Å holde dette under kontroll er like viktig som de fleste andre jobbene dine som manager, og gjenspeiler alt fra hvor godt førerne presterer under løpene til hvor godt utviklingen av bilen går.

Det er en konstant balansegang der valgene dine ofte får uforutsette konsekvenser, med gretne førere og umotiverte ansatte. Det er et ekstra lag med dramatikk som gjør opplevelsen enda mer nyansert, og jeg syntes det var skremmende lett å bli overrumplet av enkelte personers avgjørelser, noe som også gjorde at Guenther Steiner Racing™ mer eller mindre imploderte under undertegnede.

Men innovasjonene og oppgraderingene stopper ikke der, for akkurat som i fjor har Frontier virkelig lyttet til kundene sine og jobbet hardt med de punktene som tidligere har blitt kritisert. Dette bringer meg rett til spillets AI, et aspekt ved F1 Manager som tidligere har vært mildt sagt middelmådig, og som jeg er glad for å kunne rapportere at denne gangen faktisk føles tydelig skarpere og mindre kaotisk i beslutningstakingen. Datamaskinen er nå mer hensynsløs og nøler ikke et sekund med å gå etter de mest lovende talentene dine hvis du ikke er interessert i dem. Du kan imidlertid fort miste de beste teknikerne dine hvis du ikke opprettholder et godt helikopterperspektiv og enorm kontroll. Dette er noe jeg fant ut på den harde måten med Guenther Steiner Racing™, der mine underbetalte stjerner raskt fant seg nye og langt mer lukrative kontrakter.

Det er rett og slett mye å lære, og det som har blitt klart etter tiden jeg har tilbrakt i F1 Manager 2024, er at spillet byr på en mer komplett, nyansert og ikke minst utfordrende opplevelse enn noen gang tidligere. Det er et stort, positivt skritt fremover for Frontier, som med årets utgave ikke bare viser at de er lydhøre overfor fansen, men også en tilsynelatende genuin interesse og lidenskap for sporten.

F1 Manager 2024 er en fryd å spille, og timene flyr av gårde i et rett og slett skremmende tempo, og jeg kan ikke annet enn å ta av meg hatten for det som så langt er den mest komplette, kompetente og oppslukende F1 Manager opplevelsen du kan få, vel ... uten å faktisk være ansatt som manager for et ekte F1-team, selvfølgelig. Hvis du har den minste interesse for F1 og finner glede i å flikke på detaljer, så gi for all del dette spillet en sjanse.